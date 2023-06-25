Apple भारत में लॉन्च करेगा अपना पहला क्रेडिट कार्ड, HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप का प्लान

टेक कंपनी Apple जल्द भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड एप्पल कार्ड' लॉन्च करेगी। सूत्रों के हवाले से बताया कि एप्पल भारत में अपना क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए HDFC बैंक के साथ पार्टनरशिप करने का प्लान बना रही है। यह कंपनी का को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होगा। हालांकि, अभी तक इसके बारे में एपल या HDFC बैंक की ओर से ऑफिशियल तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल में एप्पल के CEO Tim Cook ने भारत यात्रा के दौरान HDFC बैंक के CEO और MD Shashidhar Jagdishan से मुलाकात की थी। अमेरिका में कंपनी कार्ड होल्डर्स से लेट पेमेंट करने पर किसी भी तरह की लेट फीस नहीं लेती है। बताया जा रहा है कि भारत में भी कंपनी ड्यू बिल का लेट पेमेंट करने पर चार्ज नहीं लेगी। हालांकि, कार्ड यूजर्स को अपने ड्यू पेमेंट पर ब्याज तो देना ही होगा। इसके साथ ही इस कार्ड के जरिए पेमेंट करके एप्पल प्रोडक्ट्स खरीदने पर कंपनी कैशबैक और इंस्टेंट डिस्काउंट देगी।

advertisement

Also Read: Meta का बड़ा एक्शन, कनाडा में फेसबुक-इंस्टाग्राम पर नहीं दिखेंगी न्यूज

एपल के अधिकारियों ने कार्ड के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ भी चर्चा की है। RBI ने एपल को कार्ड के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि एप्पल को भारत में क्रेडिट कार्ड लाने के लिए विशेष छूट नहीं दी जाएगी। एप्पल अभी केवल अमेरिका में क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है। कंपनी ने गोल्डमैन सैक्स और मास्टरकार्ड के संयुक्त पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया था। एपल कार्ड के भारत में लॉन्च होने को लेकर खबर ऐसे समय में आई है जब अमेजन, सैमसंग और गूगल जैसे टेक दिग्गज पेमेंट सेक्टर में अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। इन तीनों कंपनियों ने भारत में अपने-अपने को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। पल पिछले कुछ सालों से अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भारत पर फोकस कर रहा है।

केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि एप्पल को भारत में क्रेडिट कार्ड लाने के लिए विशेष छूट नहीं दी जाएगी

हाल ही में कंपनी ने भारत से आईफोन के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) की रिपोर्ट के मुताबिक, मई महीने में भारत से टोटल 12,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुए हैं, जिसमें 80% आईफोन शामिल हैं। ICEA के डेटा के अनुसार, मई महीने में भारत से 10,000 करोड़ रुपए के आईफोन एक्सपोर्ट हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (FY23) में भारत ने 5 बिलियन डॉलर यानी 40,951 करोड़ रुपए की वैल्यू के आईफोन एक्सपोर्ट किए थे। इसके साथ ही आईफोन भारत में यह मुकाम हासिल करने वाला पहला ब्रांड बन गया है। ऐसे में भारत में कंपनी खुद का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करके पेमेंट क्षेत्र में भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है।

Also Read: India में अमेजन-गूगल 2.9 लाख करोड़ का निवेश करेंगी, गुजरात में ग्लोबल सेंटर बनाएगी गूगल