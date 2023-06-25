India में अमेजन-गूगल 2.9 लाख करोड़ का निवेश करेंगी, गुजरात में ग्लोबल सेंटर बनाएगी गूगल

Google भारत में डिजिटाइजेशन के लिए 10 बिलियन डॉलर (करीब 82 हजार करोड़ रुपए) का निवेश करेगी। गूगल के CEO Sundar Pichai ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री Narendra Modi से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। वहीं, अमेजन के CEO ने भी PM से मिलने के बाद भारत में 26 बिलियन डॉलर (करीब 2.1 लाख करोड़ रुपए) के निवेश की बात कही। सुंदर पिचाई ने कहा, 'प्रधानमंत्री से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। गूगल भारत के डिजिटलीकरण के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा। हम GIFT सिटी, Gujarat में अपना ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर खोलने की घोषणा कर रहे हैं। 'दोनों कंपनी के इन इन्वेस्टमेंट्स का उद्देश्य डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देना लोकल लैंग्वेज कंटेंट को प्रमोट करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्लोबल लेवल पर भारतीय प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है।

PMO ने ट्वीट कर बताया कि PM और पिचाई के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा हुई। अमेजन के CEO Andy Jassy ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा, 'अमेजन भारत में दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। हमने अब तक 11 बिलियन डॉलर का निवेश किया है और 15 बिलियन डॉलर का और निवेश करने का इरादा है, जिससे टोटल राशि 26 बिलियन हो जाएगी।' सुंदर पिचाई ने डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नजरिया की सराहना की। उन्होंने कहा, 'डिजिटल इंडिया के लिए प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण उनके समय से कहीं आगे है। मैं अब इसे एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखता हूं, जिसे अन्य देश करना चाह रहे हैं।'उन्होंने कहा कि इसके जरिए कंपनी अधिक नौकरियों पैदा करने, अधिक छोटे और मीडियम बिजनेस को डिजिटल बनाने में मदद करेगी।

गूगल भारत के डिजिटलीकरण के लिए 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा

इसके साथ ही भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में निर्यात करने में मदद करेंगे। पिचाई ने कहा कि हम बहुत जल्द बार्ड में और अधिक भारतीय भाषाओं का सपोर्ट पेश करने वाले हैं। बार्ड गूगल का AI चैटबॉट है, जिसे कंपनी ने गूगल IO 2023 इवेंट के दौरान भारत सहित 180 देशों में लॉन्च किया है। गूगल भारत में एक सिंगल यूनिफाइड AI मॉडल बनाना चाहती है। यह 100 से ज्यादा भारतीय भाषाओं को हैंडल करने में सक्षम होगा। यह कंपनी के ग्लोबल प्रयास का हिस्सा है। कंपनी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 1000 भाषाओं को ऑनलाइन लाना चाहती है। इस तरह लोगों को अपनी पसंदीदा भाषा में जानकारी मिलेगी। कंपनी IT Madras में रिस्पॉन्सिबल AI के लिए एक नए सेंटर को भी सपोर्ट कर रही है। जुलाई 2020 में गूगल ने अगले पांच से सात सालों में भारत में 10 बिलियन डॉलर निवेश करने के प्लान की अनाउंसमेंट की थी। इसके अलावा पिछले साल दिसंबर में पिचाई ने घोषणा की थी कि गूगल अपने इंडिया डिजिटाइजेशन फंड (IDF) का एक हिस्सा भारतीय स्टार्टअप्स में लगाएगा। कंपनी ने यह भी कहा था कि इस फंड में से 300 मिलियन डॉलर की एक-चौथाई राशि उन संस्थाओं में निवेश की जाएगी, जिनका नेतृत्व महिलाएं करती हैं।

