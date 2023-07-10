scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारइंडियन DJ एक्सपो मचाने जा रहा है धूम, जानिए कब और कहां होगा एक्सपो 2023

इंडियन DJ एक्सपो मचाने जा रहा है धूम, जानिए कब और कहां होगा एक्सपो 2023

तीन दिन तक चलने वाले इस सलाना एक्सपो में म्यूजिक प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट टेक्नोलोजी और इवेंट प्रोडक्शन से संबधित आधुनिक तकनीकों और रूझानों को प्रदर्शित किया जाएगा

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 10, 2023 10:50 IST
इंडियन डीजे एक्सपो
इंडियन डीजे एक्सपो

म्यूजिक प्रोडक्शन से जुड़े गजेट्स और टेक्नोलॉजी को दुनिया से रूबरू कराने वाली वार्षिक प्रदर्शनी ‘इंडियन डीजे एक्सपो- 2023’ का आयोजन 20 से 22 जुलाई तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। खास बात यह कि यह  डीजे एक्सपो इंडिया ही नहीं एशिया का सबसे बड़े एक्सपो में शुमार होता है। 

advertisement
इंडियन डीजे एक्सपो
इंडियन डीजे एक्सपो

गौरतलब है की तीन दिन तक चलने वाले इस सलाना एक्सपो में म्यूजिक प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट टेक्नोलोजी और इवेंट प्रोडक्शन से संबधित आधुनिक तकनीकों और रूझानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इंडियन डीजे एक्सपो के संयोजक मैनुअल डायस ने बताया कि पिछले वर्ष एक्सपो को मिले शानदार रिस्पांस की बदौलत एक्सपो को 'राष्ट्रीय' टैग मिला है, जो कि काफी बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि यह वार्षिक प्रदर्शनी 2014 से ही भारत के एंटरटेनमेंट कारोबार के लिए एक एग्रीगेटर की भूमिका निभा रही है।

म्यूजिक प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट टेक्नोलोजी
म्यूजिक प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट टेक्नोलोजी

प्रदर्शनी में इस बार भी देशभर के अग्रणी प्रो ऑडियो, पीए, लाइटिंग एवं एलईडी डिस्प्ले समेत इस क्षेत्र के कई तकनीकी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाली देश की कंपनियां अपने उन ब्रांडों को प्रदर्शित करेंगी, जिनका मकसद आधुनिक तकनीक के साथ-साथ वाजिब दामों में प्रोडक्ट उपलब्ध कराना है।“ आयोजक मैनुअल डायस के मुताबिक इवेंट और मनोरंजन उद्योग के व्यावसायिक पेशेवरों के लिए डीजे एक्सपो कई वजहों से महत्वपूर्ण है।

Also Read: Harley Davidson बनेगी गेम चेंजर? Hero MotoCorp के शेयर में भी उछाल

इनमें सबसे अहम ये है कि प्रदर्शनी दिल्ली में है और इस कारोबार से जुड़ी ज्यादातर कंपनियां भी दिल्ली से ऑपरेट करती हैं, जिससे उन्हें विक्रेता और खरीदार के बीच एक प्रभावी नेटवर्किंग बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा त्योहारी सीजन में पेशेवरों की जरूरतें पूरी करने में भी इंडियन डीजे एक्सपो अहम भूमिका निभाता रहा है

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jul 10, 2023