म्यूजिक प्रोडक्शन से जुड़े गजेट्स और टेक्नोलॉजी को दुनिया से रूबरू कराने वाली वार्षिक प्रदर्शनी ‘इंडियन डीजे एक्सपो- 2023’ का आयोजन 20 से 22 जुलाई तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। खास बात यह कि यह डीजे एक्सपो इंडिया ही नहीं एशिया का सबसे बड़े एक्सपो में शुमार होता है।

इंडियन डीजे एक्सपो

गौरतलब है की तीन दिन तक चलने वाले इस सलाना एक्सपो में म्यूजिक प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट टेक्नोलोजी और इवेंट प्रोडक्शन से संबधित आधुनिक तकनीकों और रूझानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इंडियन डीजे एक्सपो के संयोजक मैनुअल डायस ने बताया कि पिछले वर्ष एक्सपो को मिले शानदार रिस्पांस की बदौलत एक्सपो को 'राष्ट्रीय' टैग मिला है, जो कि काफी बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि यह वार्षिक प्रदर्शनी 2014 से ही भारत के एंटरटेनमेंट कारोबार के लिए एक एग्रीगेटर की भूमिका निभा रही है।

म्यूजिक प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट टेक्नोलोजी

प्रदर्शनी में इस बार भी देशभर के अग्रणी प्रो ऑडियो, पीए, लाइटिंग एवं एलईडी डिस्प्ले समेत इस क्षेत्र के कई तकनीकी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने वाली देश की कंपनियां अपने उन ब्रांडों को प्रदर्शित करेंगी, जिनका मकसद आधुनिक तकनीक के साथ-साथ वाजिब दामों में प्रोडक्ट उपलब्ध कराना है।“ आयोजक मैनुअल डायस के मुताबिक इवेंट और मनोरंजन उद्योग के व्यावसायिक पेशेवरों के लिए डीजे एक्सपो कई वजहों से महत्वपूर्ण है।

इनमें सबसे अहम ये है कि प्रदर्शनी दिल्ली में है और इस कारोबार से जुड़ी ज्यादातर कंपनियां भी दिल्ली से ऑपरेट करती हैं, जिससे उन्हें विक्रेता और खरीदार के बीच एक प्रभावी नेटवर्किंग बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा त्योहारी सीजन में पेशेवरों की जरूरतें पूरी करने में भी इंडियन डीजे एक्सपो अहम भूमिका निभाता रहा है