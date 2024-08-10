Anil Agarwal: बेटी प्रिया के जन्मदिन पर वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने साझा की परवरिश की खास बातें
वेदांता रिसोर्सेज के संस्थापक और चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने हाल ही में अपनी बेटी प्रिया अग्रवाल हेब्बार के जन्मदिन पर एक विशेष पोस्ट एक्स पर साझा करते हुए उन्होंने अपनी बच्चों की परवरिश पर अपने अपने विचार रखे। अनिल अग्रवाल ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने बच्चों को कभी भी विशेष सुविधाओं का अनुभव नहीं कराया साथ उन्हें मेहनत और संघर्ष की परिभाषा समझाया।
प्रिया अग्रवाल हेब्बार की जर्नी
प्रिया अग्रवाल हेब्बार, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन और वेदांता लिमिटेड की गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। UK की वारविक यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी और बिजनेस मैनेजमेंट में अपनी डिग्री पूरी की है।साथ ही वो पशु प्रेमी है, इससे समझा जा सकता है कि उन की जीवन काफ़ी साधारण है
प्रिया अग्रवाल हेब्बार के जन्मदिन पर एक विशेष एक्स पोस्ट
अनिल अग्रवाल ने अपने पोस्ट में उल्लेख किया कि उनकी बेटी को विशेष सुविधाएं कभी नहीं दी। उन्होंने बताया कि प्रिया ने हमेशा साधारण जीवन जीया है और भारतीय सांस्कृतिक का पालन करते हुए सामाजिक कार्यों में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रिया ने अपने 16वें जन्मदिन पर एक ड्रीम प्रोजेक्ट 'योडा' की स्थापना की, जो जानवरों की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने इस परियोजना को पूरी तरह से अपनी मेहनत और संसाधनों से सफल बनाया। अनिल अग्रवाल ने अपनी बेटी की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए लिखा, “प्रिया, तुम वास्तव में मुझे गर्व महसूस कराती हो। अपने सपनों का पीछा करती रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इस पोस्ट के साथ, अनिल अग्रवाल ने कुछ पुरानी तस्वीरें भी साझा कीं, जो उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन की झलक पेश करती हैं।