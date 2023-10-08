Amazon Prime Sale: अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू, मोबाइल पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट

scorecardresearch
BT TV
NewsकारोबारAmazon Prime Sale: अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू, मोबाइल पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट

Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान Amazon विभिन्न Apple उत्पादों पर भारी छूट और बचत की पेशकश भी कर रहा है। उदाहरण के लिए, मैकबुक एयर एम1 कम से कम 52,999 रुपये में उपलब्ध है, जबकि सेकेंड जेन वॉच एसई को छूट और बैंक ऑफर के साथ मात्र 18,400 रुपये में खरीदा जा सकता है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 8, 2023 11:44 IST
अमेज़ॅन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2023 अब लाइव है, सबसे पहले इसको प्राइम मेंबर्स के लिए खोला गया है
Amazon Great Indian Festival Sale 2023 अब लाइव है, सबसे पहले इसको प्राइम मेंबर्स के लिए खोला गया है। बाकी सभी के लिए, 8 अक्टूबर से शुरू गयी है । इस साल की बिक्री स्मार्टफोन, टीवी, टैबलेट, इयरफ़ोन और विभिन्न अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों सहित कई गैजेट्स पर आकर्षक सौदे और भारी छूट प्रदान कर रही है।  सेल चुनिंदा वस्तुओं पर 89% तक की बचत की पेशकश कर रही है और एसबीआई कार्डधारकों के लिए अतिरिक्त ऑफर प्रदान कर रही है जो तत्काल 10% छूट का आनंद ले सकते हैं।

Also Read: National Cinema Day पर धमाकेधार ऑफर: फिल्में देखने का मौका सिर्फ ₹99 में

OnePlus 11

2023 के लिए वनप्लस का फ्लैगशिप स्मार्टफोन, वनप्लस 11, वर्तमान में अमेज़न सेल के दौरान अपने बेस मॉडल 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 48,749 रुपये में उपलब्ध है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के साथ 3,250 रुपये तक और कूपन के साथ अतिरिक्त 4,000 रुपये की बचत कर सकते हैं।

Samsung S23 

सैमसंग का फ्लैगशिप स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S23 भी उच्च-अंत वेरिएंट के लिए 64,499 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

Realme Narzo 60 Pro

Realme Narzo 60 Pro को 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 23,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, जो कि 1250 रुपये के SBI क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट के साथ 19,999 रुपये की बिक्री कीमत पर उपलब्ध है। 12GB और 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 29,999 रुपये होगी। 2500 रुपये के एसबीआई क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट और अन्य ऑफर्स सहित 24,499 रुपये में उपलब्ध है।

Samsung Galaxy A34 

भारत में गैलेक्सी A34 की कीमत 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 30,999 रुपये से शुरू होती है, जबकि 256GB विकल्प की कीमत 32,999 रुपये है। इसे ऑसम लाइम, ऑसम ग्रेफाइट और ऑसम सिल्वर रंगों में पेश किया गया है। अमेज़न सेल के दौरान, फोन बेस मॉडल के लिए 24749 रुपये और 256GB मेमोरी विकल्प के लिए 26749 रुपये की रियायती कीमत पर उपलब्ध है। इसमें 3250 रुपये का एसबीआई क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट शामिल है।

Honor 90 5G

Honor 90 को भारत में दो स्टोरेज विकल्प, 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज और 12GB रैम के साथ 512GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया था, जिनकी कीमत क्रमशः 37,999 रुपये और 39,999 रुपये है। अमेज़न सेल में लो एंड वेरिएंट 25,749 रुपये और हाई एंड वेरिएंट 28,749 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें एसबीआई क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट 5,250 रुपये शामिल है।

Samsung Galaxy M14 5G 

Samsung Galaxy M14 5G को 13,490 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया गया था, जो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए है। इसका 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वैरिएंट भी है जिसकी कीमत 15,490 रुपये है। बिक्री के दौरान, खरीदार बजट 5G फोन को 4GB रैम वैरिएंट के लिए 10,240 रुपये और 6GB रैम वैरिएंट के लिए 11,240 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बैंक ऑफर और अन्य कूपन शामिल हैं।

OnePlus Nord CE3

वनप्लस नोर्ड CE 3 को भारत में दो वेरिएंट में खरीदने के लिए लॉन्च किया गया था, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, जिसकी कीमत 26,999 रुपये और 12GB रैम और 256GB स्टोरेज है, जिसकी कीमत 28,999 रुपये है। अमेज़न सेल के दौरान, 8GB रैम वेरिएंट 22,748 रुपये में उपलब्ध होगा और हाई-एंड वेरिएंट कूपन और बैंक ऑफर सहित 24,748 रुपये में उपलब्ध होगा।

OnePlus Nord 3

वनप्लस नॉर्ड 3 को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया था, 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट के लिए 33,999 रुपये और 16 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट के लिए 37,999 रुपये। अमेज़न सेल के दौरान, लो-एंड वेरिएंट 28,749 रुपये की रियायती कीमत पर उपलब्ध होगा और हाई-एंड वेरिएंट कूपन छूट और अन्य बैंक ऑफर के साथ 31,748 रुपये में उपलब्ध होगा।

Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G को भारत में 4GB+128GB वैरिएंट के लिए 17,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। इसमें 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 4 जेन 1 प्रोसेसर और 5000mAh की बैटरी है। यह डिवाइस अमेज़न सेल में बैंक ऑफर और अन्य कूपन के साथ 10,349 रुपये में उपलब्ध है।

IQOO Neo 7

IQOO Neo 7 का बेस वेरिएंट 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज के साथ amazon.in पर 27,999 रुपये में उपलब्ध है। 256 जीबी वेरिएंट amazon.in पर 31,999 रुपये में उपलब्ध है। अमेज़न सेल के दौरान 8GB रैम वैरिएंट रुपये में उपलब्ध है। 24,749 और हाई-एंड वेरिएंट 28,749 रुपये में उपलब्ध है जिसमें बैंक ऑफर और अन्य कूपन छूट शामिल हैं।

Apple Device

Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान Amazon विभिन्न Apple उत्पादों पर भारी छूट और बचत की पेशकश भी कर रहा है। उदाहरण के लिए, मैकबुक एयर एम1 कम से कम 52,999 रुपये में उपलब्ध है, जबकि सेकेंड जेन वॉच एसई को छूट और बैंक ऑफर के साथ मात्र 18,400 रुपये में खरीदा जा सकता है। 5वीं पीढ़ी का आईपैड एयर भी बिक्री के दौरान 42,999 रुपये से कम कीमत पर सूचीबद्ध है। इसके अलावा, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए अतिरिक्त रोमांचक ऑफर भी हैं।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 8, 2023