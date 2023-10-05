National Cinema Day पर धमाकेधार ऑफर: फिल्में देखने का मौका सिर्फ ₹99 में

scorecardresearch
New Delhi,UPDATED: Oct 5, 2023 16:07 IST
फिल्मों के दीवानों के लिए खुशखबरी है! अगर आप भारत में हैं और सिनेमा हॉल में अपनी पसंदीदा फिल्में देखने का शौक रखते हैं, तो 13 अक्टूबर, 2023 को आपके लिए एक खास मौका है। इस दिन, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाएगा, और इस दिन को सिनेमा के नाम पर रखा गया है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MAI) ने इस अवसर पर एक धमाकेदार पेशकश की है - फिल्म टिकट की कीमत सिर्फ ₹99 में! पिछले साल, पहले राष्ट्रीय सिनेमा दिवस के मौके पर MAI ने टिकटों की कीमत को सिर्फ ₹75 की थी, और इस ऑफर का स्वागत लाखों फिल्म प्रेमियों ने किया था। इस साल कुछ प्रमुख मल्टीप्लेक्स और थिएटर जैसे PVR, कार्निवल, मिराज, वेव, मूवीटाइम, INOX, सिनेपोलिस, एम2के, और अन्य इस ऑफर का समर्थन करेंगे, लेकिन 4DX और IMAX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट इस ऑफर से बाहर हो सकते हैं।

इस ऑफर के तहत सस्ती कीमतों पर टिकट बुक करने के लिए आपको सिंपल प्रक्रिया का पालन करना होगा। 13 अक्टूबर, 2023 को, किसी भी टिकट बुकिंग पार्टनर प्लेटफॉर्म जैसे PAYTM, BookMyShow, या किसी अन्य पर जाएं और टिकट बुक करें। अपनी डिटेल्स भरें और चेकआउट पर, आपसे ₹99 और अन्य लागू शुल्क और टैक्स का शुल्क लिया जाएगा। अगर आप अतिरिक्त शुल्क से बचना चाहते हैं, तो आप थिएटर के बॉक्स ऑफिस पर भी जा सकते हैं। यह ऑफर फिल्मों के प्रेमियों के लिए एक शानदार मौका है और सिनेमा का अनुभव सिर्फ ₹99 में होने के साथ ही यह एक जबरदस्त खुशी का अहसास होगा। इस राष्ट्रीय सिनेमा दिवस, फिल्में देखने का मजा लें और सिनेमा के माहौल का आनंद उठाएं! 

अतिरिक्त शुल्क से बचना चाहते हैं, तो आप थिएटर के बॉक्स ऑफिस पर भी जा सकते हैं
अतिरिक्त शुल्क से बचना चाहते हैं, तो आप थिएटर के बॉक्स ऑफिस पर भी जा सकते हैं

 

