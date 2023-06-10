scorecardresearch
मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका ने 31 मई बेटी को जन्म दिया था। अब अंबानी परिवार ने एक कार्ड शेयर कर अपनी बेटी के नाम की जानकारी दी है। आकाश और उनकी पत्नी श्लोका ने अपनी बेटी का नाम वेदा आकाश अंबानी रखा है। वेदा का मतलब होता है- 'बहुत खूबसूरत'। आकाश और श्लोका दूसरी बार पेरेंट्स बने हैं। इससे पहले दिसंबर 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ था, जिसका नाम पृथ्वी है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 10, 2023 21:44 IST
Akash Ambani और Shloka ने 'वेदा' रखा बेटी का नाम,कार्ड शेयर कर दी नाम की जानकारी

Mukesh Ambani के बड़े बेटे Akash Ambani की पत्नी Shloka ने 31 मई बेटी को जन्म दिया था। अब अंबानी परिवार ने एक कार्ड शेयर कर अपनी बेटी के नाम की जानकारी दी है। आकाश और उनकी पत्नी श्लोका ने अपनी बेटी का नाम Veda Akash Ambani रखा है। वेदा का मतलब होता है- 'बहुत खूबसूरत'। आकाश और श्लोका दूसरी बार पेरेंट्स बने हैं। इससे पहले दिसंबर 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ था, जिसका नाम Prithavi है। कार्ड में लिखा है- 'भगवान श्रीकृष्ण और Dhirubhai Ambani और Kokilaben Ambani के आशीर्वाद से पृथ्वी अपनी छोटी बहन वेदा आकाश अंबानी की जन्म की घोषणा करता है।' इस कार्ड में अंबानी और मेहता परिवार के सदस्यों का नाम है।

आकाश और श्लोका की शादी 9 मार्च 2019 को हुई थी। दोनों स्कूल फ्रेंड रहे हैं। उनकी स्कूलिंग Dhirubhai Ambani International School से हुई। श्लोका ने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपॉलजी की पढ़ाई की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। श्लोका रोजी ब्लू फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। इस हीरा कंपनी के मालिक श्लोका के पिता Russell Mehta हैं। बिजनेस लेडी होने के साथ ही श्लोका एक सोशल वर्कर भी हैं।

Ambani परिवार की ओर से शेयर किया गया कार्ड
Ambani परिवार की ओर से शेयर किया गया कार्ड

उन्होंने 2015 में ConnectFor नाम से NGO शुरू किया था, जो कि जरूरतमंदों को शिक्षा, भोजन और घर उपलब्ध कराता है।​​​​ मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने नवंबर में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। उनकी शादी आनंद पीरामल से चार साल पहले हुई थी। ईशा और आनंद की बेटी का नाम आदिया और बेटे का नाम कृष्णा रखा गया है। मुकेश अंबानी के परिवार में अब चार छोटे बच्चे हो गए हैं।

