Air India: Flight में बदतमीजी करना पड़ा भारी

Air India फ्लाइट में केबिन क्रू के साथ 'गाली-गलौज' करने के आरोप में व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया। Delhi Police ने कहा है कि एयर इंडिया की उड़ान में चालक दल के सदस्यों के प्रति कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और भद्दी टिप्पणियां करने के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है।

घटना के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, इकोनॉमी क्लास केबिन में काम करने वाले चालक दल के एक सदस्य ने कहा कि आरोपी - मूल रूप से 21बी पर और बाद में 45एच पर बैठा था - उसने अभद्र टिप्पणियाँ करना शुरू कर दिया और विमान में सवार अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। लिखित चेतावनी देने से पहले, केबिन पर्यवेक्षक द्वारा उसे मौखिक रूप से चेतावनी दी गई थी। लेकिन फिर भी उसने बदतमीजी की।