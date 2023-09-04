उदय कोटक के इस्तीफे के बाद जेफरीज ने कोटक बैंक का टारगेट बढ़ाया

scorecardresearch
बैंक पहले ही सीईओ की भूमिका के लिए दो नाम आरबीआई को सौंप चुका है और आरबीआई की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।रिपोर्टों के अनुसार, दो वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्य और पूर्णकालिक निदेशक केवीएस मणियन और शांति एकंबरम, शीर्ष पद के दावेदार हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 4, 2023 10:03 IST
उदय कोटक के निर्धारित समय से चार महीने पहले 1 सितंबर को इस्तीफा देने के बाद सोमवार को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के शेयर फोकस में रहेंगे। बैंक के संस्थापक सदस्य, कोटक पिछले 38 वर्षों से निजी बैंक का हिस्सा रहे हैं। वह बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में काम करना जारी रखेंगे। इस्तीफे के बाद जेफरीज ने कोटक बैंक में खरीदने की रेटिंग देते हुए 2400 का टारगेट दिया है।

बैंक पहले ही सीईओ की भूमिका के लिए दो नाम आरबीआई को सौंप चुका है और आरबीआई की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।रिपोर्टों के अनुसार, दो वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्य और पूर्णकालिक निदेशक केवीएस मणियन और शांति एकंबरम, शीर्ष पद के दावेदार हैं।

अस्वीकरण: किसी भी परिस्थिति में इस मंच पर किसी भी व्यक्ति को यहां चर्चा की गई जानकारी के आधार पर व्यापारिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको कोई भी वास्तविक निवेश या ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले एक योग्य ब्रोकर या अन्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना चाहिए।

