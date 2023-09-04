उदय कोटक के इस्तीफे के बाद जेफरीज ने कोटक बैंक का टारगेट बढ़ाया

उदय कोटक के निर्धारित समय से चार महीने पहले 1 सितंबर को इस्तीफा देने के बाद सोमवार को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के शेयर फोकस में रहेंगे। बैंक के संस्थापक सदस्य, कोटक पिछले 38 वर्षों से निजी बैंक का हिस्सा रहे हैं। वह बैंक के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में काम करना जारी रखेंगे। इस्तीफे के बाद जेफरीज ने कोटक बैंक में खरीदने की रेटिंग देते हुए 2400 का टारगेट दिया है।

बैंक पहले ही सीईओ की भूमिका के लिए दो नाम आरबीआई को सौंप चुका है और आरबीआई की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।रिपोर्टों के अनुसार, दो वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्य और पूर्णकालिक निदेशक केवीएस मणियन और शांति एकंबरम, शीर्ष पद के दावेदार हैं।

