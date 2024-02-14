Adani Stocks Latest News: अदाणी ग्रुप की कंपनियों पर क्या आई नई ख़बर

इस साल की शुरुआत से ही एक के बाद एक Gautam Adani के लिए गुड न्यूज मिल रही हैं। इस बार विदेश से दो बड़ी खुशखबरी आई है। तो पहली खुशखबरी क्या है? अमेरिकी रेटिंग एजेंसी Moody's Investors Service ने Adani Group की आठ कंपनियों के लिए रेटिंग की जानकारी दी। इसमें चार कंपनियों पर खास फोकस किया गया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने चार कंपनियों के लिए रेटिंग को नेगेटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया है। मूडीज़ की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अदाणी ग्रुप की चार दूसरी कंपनियों के लिए स्टेबल आउटलुक बरकरार रखा गया है। अब आप ऐसे में जानना चाहेंगे कि कौन सी 4 कंपनियां हैं, जिनकी रेटिंग को नेगेटिव से बदलकर स्टेबल किया गया है।

बयान

बयान में कहा गया है कि मूडीज़ ने अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1, अदाणी ट्रांसमिशन स्टेप-ऑन और अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई के लिए आउटलुक को 'नेगेटिव' से बदलकर 'स्टेबल' कर दिया है।

वहीं, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 1, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, अदाणी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और अदाणी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप 2 के लिए आउटलुक को 'स्टेबल' पर बरकरार रखा गया है।

अब ये भी जान लीजिए कि आउटलुक में क्यों बदलाव किया है?

मूडीज़ ने उन सकारात्मक वजहों का भी ज़िक्र किया, जिनकी वजह से आउटलुक में बदलाव किया गया।उसने कहा कि अदाणी ग्रुप ने अच्छी वित्तीय ताकत दिखाई और फंड जुटाए। मूडीज़ ने कहा कि पिछले साल में ग्रुप ने कई डेट ट्रांजैक्शन्स को पूरा किया है। इनमें रीफाइनेंसिंग, नए लोन की सुविधाएं लेना, किफायती कीमत पर डेट कैपिटल का एक्सेस शामिल हैं। उसने कहा कि बड़े इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स जैसे GQG और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कई अहम इक्विटी ट्रांजैक्शंस किए।

वहीं दूसरी खुशखबरी क्या है?

रिसर्च फर्म जेफरीज ने अदाणी एंटरप्राइजेज पर 'BUY' रेटिंग और 20% ग्रोथ अनुमान के साथ कवरेज शुरू किया है। जेफरीज को उम्मीद है कि ग्रुप के डायवर्सिफाइड बिजनेस इंडस्ट्री के लीडर्स के तौर पर उभरेंगे। जेफरीज ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने कहा है कि अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज ने बीते एक दशक में कई इंडस्ट्री लीडिंग बिजनेस को विकसित किया है और कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी जानी जाती है। जेफरीज ने अदाणी एंटरप्राइजेज के लिए टारगेट प्राइस 3,800 रुपये तय किया है, जो कि 20 ग्रोथ को दर्शाता है। सबसे बेहतर स्थिति में, जेफरीज ने कंपनी के लिए टारगेट प्राइस 5,000 रुपये तय किया है, जो कि मौजूदा भाव से 58% ज्यादा है।