Adani Ports का नेट प्रॉफिट 47% बढ़ा, शेयर में तेजी

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन ने गुरुवार को जून तिमाही के शुद्ध लाभ में 47% की वृद्धि दर्ज की।

Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Aug 1, 2024 15:16 IST
Adani Ports and Special Economic Zone ने गुरुवार को जून तिमाही के शुद्ध लाभ में 47% की वृद्धि दर्ज की। जून 2023 तिमाही में 2,114.72 करोड़ रुपये के मुक़ाबले शुद्ध लाभ बढ़कर 3,112 करोड़ रुपये हो गया। मुनाफ़ा बाज़ार अनुमान से ज़्यादा रहा। अडानी पोर्ट्स का Q1 EBITDA जून 2023 तिमाही में 3754 करोड़ रुपये के मुक़ाबले 29% बढ़कर 4,848 करोड़ रुपये (अब तक का सबसे ज़्यादा) हो गया।

Q1 EBITDA मार्जिन

Q1 EBITDA मार्जिन पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 61.43% मार्जिन के मुकाबले 71.70% रहा। जून 2024 तिमाही में राजस्व 21% बढ़कर 7,560 करोड़ रुपये (अब तक का उच्चतम) हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में राजस्व 6,248 करोड़ रुपये था। जून 2024 तिमाही में प्रति शेयर आय (EPS) साल-दर-साल आधार पर 9.79 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर 14.41 रुपये हो गई।

Aug 1, 2024