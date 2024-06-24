Adani AGM: शुरू हुई Adani Enterprises की Annual General Meeting, चेयरमैन Gautam Adani कर रहे है संबोधित

Adani Enterprises की सालाना आम जनरल मीटिंग (AGM) शुरू हो गई है। AGM में अडाणी ग्रुप के चेयरमैन Gautam Adani शेयरहोल्डर्स को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान वह ग्रुप की कंपनियों की वित्तीय स्थितियों के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। इसके साथ ही कंपनियों की भविष्‍य की योजनाओं के बारे में भी बता रहे हैं। चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा कि 2024 अडाणी एंटरप्राइजेज के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेज इस साल अपनी 30वीं लिस्टिंग वर्षगांठ मना रहा है। अडानी ने कहा कि सफलता का असली मापदंड विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने की क्षमता है।

बीते एक साल में 39% चढ़ा अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर

आज अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर 3,180 स्तर पर फ्लैट कारोबार कर रहा है। इस साल अब तक इसका शेयर 9% चढ़ चुका है। वहीं बीते एक साल में अडाणी एंटरप्राइजेज के शेयर ने 39% का रिटर्न दिया है। ये 2295.60 रुपए से 3,188.10 रुपए पर पहुंच गया है।

पिछली AGM 18 जुलाई को हुई थी

इससे पहले 18 जुलाई 2023 को पिछली AGM हुई थी। उसमें उन्‍होंने बताया था कि शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की गलत रिपोर्ट के बावजूद कैसे कंपनी तमाम चुनौतियों को पार करते हुए उभरी। उन्होंने कहा था - हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मकसद हमारी रेपुटेशन को डैमेज कर मुनाफा कमाना था।

24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडाणी ग्रुप पर शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगाए थे

24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडाणी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। इसके बाद ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली थी। अडाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडाणी एंटरप्राइजेज का शेयर करीब 3500 रुपए से गिरकर 1000 रुपए के करीब आ गया था।