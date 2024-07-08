scorecardresearch
Aadit Palicha का बड़ा दावा, अगले 24 महीने में DMart से बड़ी कंपनी बन जाएगी Zepto

पलीचा के दावे के मुताबिक, जेप्टो सालाना 100% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी का 75% मार्केट पूरी तरह से EBITDA पॉजिटिव है। पलीचा का कहना है कि अगर ऐसी ग्रोथ न होती तो फंड जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jul 8, 2024 10:34 IST
Zepto अगले 18 से 24 महीने में सेल्स के मामले में दिग्गज ऑफलाइन रिटेल कंपनी DMart को पीछे छोड़ सकती है

Zepto अगले 18 से 24 महीने में सेल्स के मामले में दिग्गज ऑफलाइन रिटेल कंपनी DMart को पीछे छोड़ सकती है। जेप्टो के को-फाउंडर और CEO आदित पलिचा ने शनिवार 6 जुलाई को दिल्ली में एक इवेंट में यह बात कही है। आदित पलिचा ने कहा, 'डीमार्ट 30 बिलियन डॉलर की कंपनी है और सेल्स के मामले में वे हमसे 4.5 गुना ज्यादा हैं। अगर हम अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखते हैं, तो हमारी सेल्स हर साल 2-3 गुना बढ़ती रहेगी। इस रफ्तार से हम अगले 18-24 महीनों में डीमार्ट से आगे निकल जाएंगे, जो एक शानदार कंज्यूमर कंपनी है।

देश के टॉप 40 शहरों में 7.5 करोड़ परिवारों पर फोकस

पलिचा ने कहा कि जेप्टो देश के टॉप 40 शहरों में 5 से 7.5 करोड़ परिवारों पर फोकस कर रहा है। इस आबादी का देश की ग्रॉसरी और डेली नीड्स आइटम्स की खरीदारी में काफी योगदान है।

किराना मार्केट FY29 तक 850 बिलियन डॉलर पर पहुंच जाएगा

पलिचा के मुताबिक, देश का किराना मार्केट वित्त वर्ष 2029 तक बढ़कर 850 बिलियन डॉलर पर पहुंच जाएगा, जिसमें से इन परिवारों का योगदान 400 बिलियन डॉलर का होगा।

3 साल से भी कम समय में 0 से ₹10,000 करोड़ की सेल्स तक पहुंचे

पलिचा ने कहा, 'किराना सामान उन सभी कैटेगरी से बड़ा है, जिनकी सेवाएं अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां देती हैं। हम सबसे बड़ी कैटेगरी का निर्माण कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में हमारी यात्रा बहुत रोमांचक रही है। हम 3 साल से भी कम समय में 0 से 10,000 करोड़ रुपए (सेल्स में) तक पहुंच गए हैं। यह इंटरनेट इंडस्ट्रीज में ऐसा करने वाली सबसे तेज भारतीय कंपनी है। फ्लिपकार्ट को इस टारगेट तक पहुंचने में 4 साल लगे थे। हमने यह 2.5 सालों में ही कर दिया।

हम अपने आप को एक हाइपरलोकल वॉलमार्ट के रूप में देखते हैं

आदित पलिचा ने कहा, 'हम अपने आप को एक हाइपरलोकल वॉलमार्ट के रूप में देखते हैं। इसी बात ने हमें विस्तार करने और मुनाफे के उस पॉइंट तक पहुंचने में मदद की है, जहां हम आज पहुंचे हैं।' 

जेप्टो ने हाल ही में ₹5,553 करोड़ फंड जुटाया

जेप्टो ने फंड जुटाने पर भी बहुत तेजी से काम किया है। कंपनी ने हाल ही में 3.6 बिलियन डॉलर (30,064 करोड़ रुपए) की वैल्यूएशन पर 665 मिलियन डॉलर यानी 5,553 करोड़ रुपए फंड जुटाया है। जेप्टो ने इससे पहले अगस्त 2023 में 235 मिलियन डॉलर (1,962 करोड़ रुपए) का फंड जुटाया था, तब कंपनी को 1.4 बिलियन डॉलर (11,691 करोड़ रुपए) की वैल्यूएशन के साथ यूनिकॉर्न स्टेटस मिला था।

हम जल्द ही IPO लाने के लिए तैयार हो जाएंगे

पालिचा ने कहा था कि कंपनी 100 करोड़ डॉलर की सेल्स के साथ करीब ढाई साल में अपने ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू (GMV) को बढ़ाने में कामयाब रही। यह दुनिया भर में किसी इंटरनेट कंपनी के लिए सबसे तेज ग्रोथ रही है। उम्मीद है कि हम जल्द ही IPO लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। 

सालाना 100% की रफ्तार से बढ़ रही जेप्टो

पलीचा के दावे के मुताबिक, जेप्टो सालाना 100% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी का 75% मार्केट पूरी तरह से EBITDA पॉजिटिव है। पलीचा का कहना है कि अगर ऐसी ग्रोथ न होती तो फंड जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता।

