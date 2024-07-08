शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनियों के पहली तिमाही (Q1FY25) के नतीजे, भारत की रिटेल महंगाई के आंकड़े, US इन्फ्लेशन एंड पॉवेल टेस्टिमोनी, डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, FII-DII फ्लो और अपकमिंग IPO पर बाजार की नजर रहेगी।

फैक्टर्स जो तय करेंगे बाजार की चाल.....

1. कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे

इस हफ्ते से कंपनियां वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही (Q1FY25) यानी अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे जारी करना शुरू कर देंगी। TCS 11 जुलाई को अपनी पहली तिमाही के आंकड़े जारी करेगी। HCL टेक्नोलॉजीज 12 जुलाई को नतीजे जारी करेगी। वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डीमार्ट 13 जुलाई को अप्रैल-जून तिमाही के रिजल्ट जारी करेगी। इन सभी नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी।

2. भारत की रिटेल महंगाई के आंकड़े

मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नजर 12 जुलाई को जारी होने वाले रिटेल महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी। भारत की रिटेल महंगाई मई 2024 में 12 महीने के निचले स्तर 4.75% पर आ गई थी। कोर इन्फ्लेशन भी थोड़ी कम हुई, जो अप्रैल में 3.2% से मई में 3.1% पर आ गई। हालांकि, फूड इन्फ्लेशन 8.69% पर स्थिर बनी हुई है।

3. डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा

डोमेस्टिक कंज्यूमर इन्फ्लेशन के आंकड़ों के अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, बैंक लोन और डिपॉजिट लोन ग्रोथ का डेटा 12 जुलाई को जारी किया जाएगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) भी 12 जुलाई को ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े जारी करेगा।

4. US इन्फ्लेशन एंड पॉवेल टेस्टिमोनी

फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल मंगलवार 9 जुलाई 2024 को जरूरी स्टेटमेंट देने वाले हैं। इसके बाद वे 10 जुलाई को एक जरूरी स्पीच भी देंगे। उनके स्टेटमेंट और स्पीच पर निवेशकों की नजर रहेगी। इसके बाद 11 जुलाई को अमेरिका के इन्फ्लेशन का डेटा जारी किया जाएगा।

5. ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा

निवेशक चीन के इन्फ्लेशन और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) डेटा पर भी फोकस करेंगे, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया की ब्याज दरों के फैसले पर भी निवेशकों का फोकस रहेगा, जो रीजनल मॉनेटरी पॉलिसी को प्रभावित करता है। 5 जुलाई को समाप्त सप्ताह के लिए अमेरिका के MBA मॉर्गेज एप्लीकेशन और API & EIA क्रूड ऑयल स्टॉक्स चेंज का डेटा जारी किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के मई महीने के लिए होलसेल इन्वेंटरी, 6 जुलाई को समाप्त सप्ताह के लिए इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और जून के लिए प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) का डेटा भी आएगा। इन सभी आंकड़ों पर निवेशकों की नजर रहेगी।

6. FII-DII फ्लो

अगले सप्ताह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) की एक्टिविटीज पर भी बाजार की नजर रहेगी। क्योंकि, FII भारतीय बाजार में वापस लौटे हैं। प्रोविजनल डेटा के अनुसार, पिछले सप्ताह FII ने 6,874.66 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। केंद्रीय बजट और जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में भारत को शामिल किए जाने की चर्चा ये कुछ ऐसे कारण हैं, जिन्होंने लोकल इक्विटी में FII की रुचि को बढ़ाया है। दूसरी ओर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (DII) ने पिछले सप्ताह इक्विटी बाजारों में कुछ प्रॉफिट बुकिंग की है। प्रोविजनल डेटा के अनुसार, DII ने 385.29 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स बेचे हैं। हालांकि, पिछले कुछ सप्ताह में इक्विटी बाजारों में DII द्वारा लगातार मजबूत खरीद से FII आउटफ्लो की भरपाई हो गई है। FII ने कैश सेगमेंट में 14,704 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, जबकि DII ने 20,796 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे।

7. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO)

प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते 2 कंपनियों की लिस्टिंग होने वाली है। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स 10 जुलाई को लिस्ट होंगे।वहीं SME सेगमेंट में एक IPO सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा, जबकि अन्य तीन IPO क्लोज होंगे। एंबी लैबोरेटरीज, गणेश ग्रीन भारत और एफ्वा इंफ्रा एंड रिसर्च की अगले सप्ताह SME सेगमेंट में लिस्टिंग होगी।