सोना चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट 13 दिन में चांदी ₹13 हजार सस्ती, जानें आज का नया रेट

Silver Price Crash: सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए कीमतों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बीते सप्ताह लगातार गिरावट के बाद सोमवार को भी दोनों कीमती धातुओं के दाम तेजी से नीचे आए।



मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर कारोबार शुरू होते ही चांदी 5,000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा सस्ती हो गई। वहीं सोने की कीमत में भी करीब 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई।

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चांदी एक दिन में ₹5,387 सस्ती

MCX पर 5 अगस्त की एक्सपायरी वाली चांदी शुक्रवार को कारोबार खत्म होने के समय 2,22,664 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। सोमवार को बाजार खुलते ही इसकी कीमत गिरकर 2,17,277 रुपये प्रति किलो पर आ गई।

इस तरह चांदी की कीमत में एक ही झटके में 5,387 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई। बीते कुछ दिनों से चांदी लगातार अपने ऊंचे स्तर से नीचे आ रही है।

जुलाई में अब तक ₹13,107 की गिरावट

जुलाई महीने में चांदी के दाम में लगातार कमी देखने को मिली है। 1 जुलाई को MCX पर चांदी की कीमत 2,30,384 रुपये प्रति किलो थी।

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अब इसका भाव गिरकर 2,17,277 रुपये प्रति किलो रह गया है। इस हिसाब से जुलाई के शुरुआती 13 दिनों में चांदी कुल 13,107 रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है।

सोने में भी ₹1,921 की बड़ी गिरावट

चांदी के साथ सोने की कीमत भी लगातार नीचे जा रही है। MCX पर 4 सितंबर की एक्सपायरी वाला वायदा सोना शुक्रवार को कारोबार खत्म होने के समय 1,43,478 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

सोमवार को कारोबार शुरू होते ही इसकी कीमत गिरकर 1,41,557 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई। यानी सोना एक ही दिन में 1,921 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया।

जुलाई में सोना कितना सस्ता हुआ

1 जुलाई को कमोडिटी मार्केट में 24 कैरेट वायदा सोने की कीमत 1,44,430 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। मौजूदा कीमत से तुलना करें तो जुलाई में अब तक सोना 2,873 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है।

अपने लाइफटाइम हाई से भी सोने की कीमत करीब 60,000 रुपये नीचे आ चुकी है।

जनवरी में ₹2.20 लाख तक पहुंचा था सोना

जनवरी में पहली बार सोने की कीमत ने 2 लाख रुपये का स्तर पार किया था। उस समय इसका भाव बढ़कर करीब 2.20 लाख रुपये तक पहुंच गया था।

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इस ऊंचे स्तर को छूने के बाद से ही सोने के दाम लगातार गिर रहे हैं। अब सोमवार की गिरावट के बाद वायदा सोना 1.41 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब आ गया है।