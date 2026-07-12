भारतीयों को 56 देशों में वीजा की छूट, लेकिन भारत सिर्फ 3 देशों को देता है Visa-on-Arrival

भारत की खूबसूरती, समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर हमेशा से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती रही हैं। लेकिन कई बार लंबे नियम-कानून और वीजा मिलने में होने वाली देरी विदेशी पर्यटकों के लिए परेशानी बन जाती है।



इसी चुनौती को देखते हुए नीति आयोग ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं। हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट 'Unlocking Growth in Tourism and Hospitality Sector' में आयोग ने वीजा प्रक्रिया को आसान बनाने और वीजा-ऑन-अराइवल (Visa-on-Arrival) सुविधा का विस्तार करने की सिफारिश की है।

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वीजा नियम आसान बनाने की सिफारिश

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन लंबे नियम-कानून और मंजूरी की जटिल प्रक्रिया इसकी रफ्तार को धीमा कर रही है। ऐसे में विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान बनाने के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल करने की जरूरत है।

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इसके साथ ही होटलों के लिए नियमों को आसान बनाने और लाइसेंस प्रक्रिया को भी सरल करने का सुझाव दिया गया है।

90 दिनों के मल्टीपल एंट्री Visa-on-Arrival का प्रस्ताव

नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि चुनिंदा देशों के नागरिकों को 90 दिनों का मल्टीपल एंट्री Visa-on-Arrival दिया जाए। इसका मतलब यह होगा कि पर्यटकों को पहले से वीजा के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। वे भारत पहुंचने के बाद एयरपोर्ट या सीपोर्ट पर ही वीजा प्राप्त कर सकेंगे।



इसके अलावा, मौजूदा ई-वीजा की अलग-अलग श्रेणियों को कम करके पूरी प्रक्रिया को और आसान बनाने की भी बात कही गई है।

फिलहाल किन देशों को मिलती है यह सुविधा?

वर्तमान में भारत केवल तीन देशों के नागरिकों को सीमित शर्तों के साथ Visa-on-Arrival की सुविधा देता है। इनमें जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) शामिल हैं। हालांकि, UAE के नागरिकों के लिए यह सुविधा कुछ विशेष शर्तों के तहत ही उपलब्ध है।



इसके अलावा नेपाल और भूटान के नागरिकों को भारत आने के लिए किसी वीजा की आवश्यकता नहीं होती। इन दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के भारत में प्रवेश कर सकते हैं।

भारतीयों को 55-56 देशों में मिलती हैं आसान यात्रा सुविधाएं

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय नागरिकों को लगभग 55-56 देशों में वीजा-फ्री, वीजा-ऑन-अराइवल या ई-ट्रैवल ऑथराइजेशन (eTA) जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इससे भारतीय पर्यटक बिना पारंपरिक वीजा प्रक्रिया पूरी किए कई देशों की यात्रा कर सकते हैं।

अगर नीति आयोग के इन सुझावों को मंजूरी मिल जाती है तो भविष्य में भारत भी अधिक देशों के नागरिकों को Visa-on-Arrival की सुविधा दे सकता है। इससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना पहले से आसान होगा और देश में पर्यटन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है।