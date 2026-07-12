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Newsट्रेंडिंगदिल्ली वालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 वन डे ट्रिप, वंदे भारत से सफर होगा आसान

दिल्ली वालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 वन डे ट्रिप, वंदे भारत से सफर होगा आसान

वीकेंड पर घूमने का मन है, लेकिन छुट्टी सिर्फ एक दिन की है? वंदे भारत ट्रेन आपकी छोटी ट्रिप को आसान बना सकती है। सुबह सफर शुरू करिए, दिनभर घूमिए और शाम तक घर लौट आइए। कम समय में आरामदायक यात्रा चाहने वालों के लिए यह शानदार ऑपशन बन सकता है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 12, 2026 11:00 IST

In Short

  • दिल्ली से वंदे भारत पकड़कर आगरा, चंडीगढ़, हरिद्वार, जयपुर और देहरादून की वन डे ट्रिप कर सकते हैं।
  • ये शहर कुछ घंटों की दूरी पर हैं, इसलिए सुबह जाकर शाम तक दिल्ली लौटना आसान है।
  • वंदे भारत में एसी कोच, अच्छी सीटिंग और खाने की सुविधा मिलती है।

One Day Trip From Delhi: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और कम समय में कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो वंदे भारत ट्रेन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इन ट्रेनों की वजह से अब सुबह दिल्ली से निकलकर किसी दूसरे शहर में घूमना और शाम तक वापस लौटना आसान हो गया है। खास बात यह है कि इसके लिए लंबी छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन की छुट्टी में भी आप अच्छी ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

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दिल्ली से आगरा

दिल्ली से आगरा का सफर वंदे भारत ट्रेन से करीब 1 घंटे 55 मिनट में पूरा हो सकता है। आगरा में सबसे बड़ा आकर्षण ताज महल है, जिसे देखने के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं। इसके अलावा आगरा किला और फतेहपुर सीकरी भी घूमने लायक जगहें हैं।

अगर समय मिले, तो आप आगरा के स्ट्रीट फूड का भी मजा ले सकते हैं और शाम तक दिल्ली वापस लौट सकते हैं।

दिल्ली से चंडीगढ़

चंडीगढ़ को ‘ब्यूटीफुल सिटी’ भी कहा जाता है। वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली से चंडीगढ़ करीब 2 घंटे 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। यहां रॉक गार्डन में अलग-अलग तरह की मूर्तियां और कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। सुखना झील पर घूमना भी अच्छा अनुभव हो सकता है। इसके अलावा सेक्टर 17 मार्केट में शॉपिंग की जा सकती है।

दिल्ली से हरिद्वार

अगर आप धार्मिक और शांत माहौल वाली जगह जाना चाहते हैं, तो हरिद्वार अच्छा विकल्प है। वंदे भारत से दिल्ली से हरिद्वार का सफर करीब 4 घंटे 15 मिनट का है। यहां हर की पौड़ी घाट पर गंगा आरती देखी जा सकती है।

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अगर यात्रा की प्लानिंग आरती के समय के हिसाब से की जाए, तो दिन और खास बन सकता है। समय मिले तो केबल कार से मनसा देवी मंदिर भी जा सकते हैं।

दिल्ली से जयपुर

जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। दिल्ली से जयपुर वंदे भारत ट्रेन से करीब 4 घंटे 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है। यहां हवा महल और आमेर किला मुख्य आकर्षण हैं। इन जगहों को घूमने में अच्छा समय लग सकता है, इसलिए दिन की प्लानिंग पहले से करना जरूरी है।

दिल्ली से देहरादून

दिल्ली से देहरादून का सफर वंदे भारत से 5 घंटे से कम समय में पूरा हो सकता है। देहरादून में कई खूबसूरत कैफे हैं, जहां आराम से समय बिताया जा सकता है। रॉबर्स केव यानी चोर की गुफा भी घूमने लायक जगह है। रास्ते में हरी-भरी वादियों का नजारा भी सफर को खास बना देता है।

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टिकट पहले बुक करें

वंदे भारत ट्रेनों में एयर कंडीशंड कोच, अच्छी सीटिंग और खाने की सुविधा मिलती है। दिल्ली से आगरा, चंडीगढ़, हरिद्वार, जयपुर और देहरादून के लिए नियमित सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आप एक दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो टिकट पहले से बुक करना बेहतर रहेगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 12, 2026