Nissan Tekton लॉन्च, ₹10.49 लाख में दमदार डिजाइन और लग्जरी फीचर्स

Nissan Tekton : नई SUV खरीदते समय लोग सिर्फ गाड़ी का लुक नहीं देखते, बल्कि यह भी जानना चाहते हैं कि उसमें परिवार के लिए कितनी जगह है, सफर कितना आरामदायक होगा और रोजाना इस्तेमाल में वह कितनी काम की साबित होगी। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निसान ने भारतीय बाजार में Tekton को उतारा है।

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कंपनी को उम्मीद है कि यह SUV ग्राहकों के बीच अपनी खास जगह बना पाएगी। लेकिन इसे खरीदने के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी और बुकिंग कैसे होगी?

₹10.49 लाख से शुरू हुई कीमत

Nissan Tekton को 10.49 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसकी बुकिंग कंपनी की वेबसाइट और निसान की डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है। ग्राहकों को इसकी डिलीवरी 20 जुलाई से मिलनी शुरू होगी। कंपनी शुरुआती 10,000 ग्राहकों को खरीदारी पर खास ऑफर भी देगी।

यह SUV Renault Duster के प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। इसका डिजाइन निसान की बड़ी और दमदार SUV Nissan Patrol से प्रेरित है। इसी वजह से कंपनी इसे ‘बेबी पेट्रोल’ के नाम से भी पेश कर रही है। लेकिन सड़क पर Tekton का लुक कितना दमदार दिखाई देता है और खराब रास्तों के लिए इसमें क्या खास दिया गया है?

मस्कुलर डिजाइन और 212 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस

Tekton की लंबाई 4,328 मिमी और इसका व्हीलबेस 2,657 मिमी है। इसमें 212 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, जिससे इसे खराब और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर चलाने में आसानी होगी।

पीछे की तरफ कनेक्टेड C-शेप LED टेललाइट्स, ब्लैक फिनिश और हिमालयन क्रेस्ट डिजाइन दिया गया है। इसका अप्रोच और डिपार्चर एंगल भी बेहतर है, इसलिए यह SUV शहर की सड़कों से लेकर हाईवे और लंबे सफर तक आराम से चलाई जा सकती है। बाहर से दमदार दिखने वाली Tekton का केबिन अंदर से कितना प्रीमियम और फीचर्स से भरा है?

प्रीमियम केबिन में मिलेंगी ड्यूल स्क्रीन

Tekton के केबिन में लेदरेट सीटें, सॉफ्ट-टच मटेरियल और ट्राई-टोन कलर थीम मिलती है। इसमें बेज, बरगंडी और रोज गोल्ड एक्सेंट दिए गए हैं, जो अंदर से इसे काफी प्रीमियम लुक देते हैं।

SUV में 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। गूगल बिल्ट-इन फीचर की मदद से गूगल मैप्स, गूगल असिस्टेंट और गूगल प्ले का इस्तेमाल किया जा सकता है।

आगे की सीटें पावर्ड और वेंटिलेटेड हैं। इनमें कमर को सहारा देने के लिए लम्बर सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 48 कलर एंबिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, एयर प्यूरीफायर, 360 डिग्री कैमरा और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। पीछे की सीटें फोल्ड करने पर 700 लीटर तक सामान रखने की जगह मिलती है। लेकिन इतने फीचर्स के साथ Tekton में कौन से इंजन मिलेंगे और उनका माइलेज कितना होगा?

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दो टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प

Tekton में 1.0 लीटर टर्बो T160 और 1.3 लीटर टर्बो T280 इंजन के विकल्प मिलते हैं। इसका बड़ा इंजन 163 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क देता है। कंपनी के मुताबिक, 1.0 लीटर इंजन एक लीटर पेट्रोल में 19.4 किलोमीटर तक चल सकता है।

वहीं, 1.3 लीटर इंजन से 18.5 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल सकता है। लेकिन दमदार इंजन और अच्छे माइलेज के साथ Tekton सुरक्षा के मामले में कितनी मजबूत है?सेफ्टी में मिली 5-स्टार रेटिंग

सेफ्टी में मिली 5-स्टार रेटिंग

Nissan Tekton में छह एयरबैग, ABS, EBD, पीछे की तरफ पार्किंग सेंसर और 40 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 17 से अधिक ADAS फीचर्स भी मिलते हैं। ये फीचर्स सामने खतरा आने पर अपने आप ब्रेक लगाने, गाड़ी को अपनी लेन में रखने, आगे वाली गाड़ी से सही दूरी बनाए रखने और साइड में छिपी गाड़ी के बारे में ड्राइवर को अलर्ट करने में मदद करते हैं।

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Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में Tekton को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यानी हादसे के समय यह SUV गाड़ी में बैठे लोगों को बेहतर सुरक्षा देने के लिए तैयार की गई है।