Best CNG cars under Rs10 lakh: जून 2026 में पैसेंजर व्हीकल सेल्स में ऑप्शनल फ्यूल से चलने वाले वाहनों की हिस्सेदारी करीब 40% रही। इसमें सबसे बड़ा योगदान CNG मॉडल्स का रहा। महंगे पेट्रोल और 30 किमी/किलोग्राम से ज्यादा माइलेज देने वाली फैक्ट्री-फिटेड CNG कारों ने ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे की 10 लाख रुपये या उससे कम के बजट में आप कौन-कौन सी सीएनजी कार खरीद सकते हैं?

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Alto K10 CNG

अगर आपका बजट कम है तो Alto K10 CNG आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें 1.0-लीटर इंजन और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। कंपनी के अनुसार यह 33.85 किमी/किलोग्राम का ARAI-प्रमाणित माइलेज देती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹4.81 लाख से ₹5.32 लाख के बीच है।

Alto K10 CNG (Image: Maruti Suzuki Website)

Celerio CNG

अगर आप ऑल्टो नहीं लेना चाहते हैं मारुति सुजुकी की ही Celerio CNG भी देख सकते हैं। इसका ARAI-प्रमाणित माइलेज 34.43 किमी/किलोग्राम है, जो देश की फैक्ट्री-फिटेड CNG कारों में सबसे ज्यादा है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹5.98 लाख है। कम ओनरशिप कॉस्ट और शहर में आरामदायक ड्राइविंग इसका बड़ा फायदा है।

Celerio CNG (Image: Maruti Suzuki Website)

Tata Punch CNG

SUV जैसी स्टाइल चाहने वाले खरीदारों के लिए Punch CNG भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें 1.2-लीटर इंजन मिलता है, जो CNG मोड में 72 hp की पावर और 103 Nm का टॉर्क देता है। इसका ARAI-प्रमाणित माइलेज 26.9 किमी/किलोग्राम है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹6.80 लाख है और यह इस लिस्ट की इकलौती SUV-बॉडी वाली कार है।

Tata Punch CNG (Image: Tata Motors Website)

Toyota Glanza CNG

टोयोटा की यह कार इस लिस्ट का सबसे प्रीमियम ऑप्शन है। यह 30.61 किमी/किलोग्राम का ARAI-प्रमाणित माइलेज देती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹8.49 लाख है। आरामदायक केबिन, बेहतर फीचर्स और भरोसेमंद छवि इसे ऑल-राउंडर CNG हैचबैक बनाते हैं।

Toyota Glanza CNG (Image: Toyota India Website)

Hyundai Exter Hy-CNG

हुंडई की यह कार SUV जैसी डिजाइन के साथ कई आधुनिक फीचर्स देती है। इसमें सनरूफ, वॉयस-एनेबल्ड कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलते हैं। कंपनी के अनुसार इसका माइलेज 27.10 किमी/किलोग्राम है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹7 लाख है और यह अपने सेगमेंट में कीमत के मुकाबले ज्यादा फीचर्स देने का दावा करती है।

Hyundai Exter Hy-CNG (Image: Hyundai Website)



