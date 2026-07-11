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Newsपर्सनल फाइनेंसEPFO 3.0: क्या UPI और ATM से तुरंत निकल जाएगा PF का पैसा? जानिए वायरल दावों की पूरी सच्चाई

EPFO 3.0: क्या UPI और ATM से तुरंत निकल जाएगा PF का पैसा? जानिए वायरल दावों की पूरी सच्चाई

EPFO 3.0 को लेकर PF सदस्यों के बीच कई तरह के दावे घूम रहे हैं। UPI और ATM से पैसा निकालने की बात से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन क्या यह सुविधा सच में शुरू हो गई है? पूरा PF बैलेंस तुरंत मिलेगा या नहीं, जानिए पूरी कहानी।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 11, 2026 13:00 IST
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In Short

  • PF निकासी फिलहाल पुराने तरीके से ही होगी, UPI या ATM से पैसा निकालने की सुविधा अभी शुरू नहीं हुई है
  • नया सिस्टम आने पर पैसा मिलने की रफ्तार बढ़ सकती है, लेकिन निकासी के नियम वही रहेंगे।
  • मौजूदा PF खाते और जमा रकम सेफ रहेगी, कर्मचारी और कंपनी पहले की तरह योगदान करते रहेंगे।

EPFO 3.0: EPFO 3.0 को लेकर इन दिनों लोगों के बीच खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर यह दावा किया जा रहा है कि PF का पैसा जल्द ही UPI और ATM जैसी सुविधा से तुरंत निकाला जा सकेगा। यह सुनने में राहत देने वाली बात है, लेकिन अभी इसकी पूरी जानकारी समझना जरूरी है।

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अभी EPFO 3.0 शुरू नहीं हुआ है। EPFO ने यह भी नहीं बताया है कि यह सुविधा किस तारीख से चालू होगी। इसलिए फिलहाल PF निकालने का काम पुराने तरीके से ही होगा। अभी UPI या ATM के जरिए PF का पैसा निकालने की सुविधा लोगों के लिए नहीं है।

UPI से PF पैसा निकालने की बात में कितना दम?

EPFO ने यह जरूर कहा है कि आने वाले समय में लोग UPI और ATM जैसे तरीकों से PF की मंजूर रकम निकाल सकेंगे। इससे आगे चलकर पैसा मिलने में कम समय लग सकता है और लोगों को आसानी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सुविधा अभी शुरू हो गई है। जब तक EPFO 3.0 लागू नहीं होता, तब तक PF निकालने के लिए वही पुराना तरीका अपनाना होगा।

क्या पूरा PF पैसा तुरंत निकलेगा?

EPFO 3.0 को लेकर एक बड़ा दावा यह भी किया जा रहा है कि नया सिस्टम आने के बाद लोग अपना पूरा PF पैसा तुरंत निकाल पाएंगे। लेकिन यह दावा सही नहीं है। EPFO 3.0 से पैसा मिलने का तरीका तेज हो सकता है, लेकिन PF निकालने के नियम नहीं बदलेंगे।

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लोग उतना ही पैसा निकाल पाएंगे, जितना EPF के नियमों के हिसाब से निकालने की इजाजत है। अभी UPI या ATM से PF निकालने के लिए कोई अलग लिमिट तय नहीं की गई है। इसलिए पूरा PF पैसा तुरंत मिलने वाली बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

EPFO 3.0 में और क्या बदलेगा?

EPFO 3.0 सिर्फ जल्दी पैसा देने वाली सुविधा नहीं है। इसके जरिए EPFO के काम को आसान और तेज बनाने की तैयारी है। कोशिश यह है कि लोगों के काम जल्दी पूरे हों और उन्हें बार-बार दफ्तर या ऑनलाइन पोर्टल पर परेशान न होना पड़े।

इस नए सिस्टम में 5 लाख रुपये तक के क्लेम अपने आप जल्दी निपट जाएंगे, पेंशन का पैसा आसानी से मिल सकेगा और कंपनियों से जुड़े काम भी आसान हो जाएंगे। इसका विजन है कि PF सदस्यों को कम समय में बेहतर सुविधा मिल सके।

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पुराने PF खाते और योगदान का क्या होगा?

जिन लोगों का PF खाता पहले से चल रहा है, उन्हें नया खाता खोलने की जरूरत नहीं होगी। उनका पुराना PF खाता आगे भी चलता रहेगा और जमा पैसा सेफ रहेगा।

कर्मचारी और कंपनी दोनों पहले की तरह PF में 12% पैसा जमा करते रहेंगे। यह 15,000 रुपये महीने की सैलरी के हिसाब से तय होता है। अगर कोई रिटायरमेंट के लिए ज्यादा बचत करना चाहता है, तो वह VPF के जरिए और पैसा जमा कर सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 11, 2026