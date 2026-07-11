iPhone में स्टोरेज हो गई फुल? इन आसान टिप्स से बिना जरूरी डेटा हटाए बढ़ाएं फ्री स्पेस

IPhone Storage Tips: iPhone में जगह कम पड़ने लगे तो फोन धीमा लगने लगता है और छोटी-छोटी चीजों के लिए भी स्पेस खाली करने की जरूरत पड़ती है। कई लोग जल्दबाजी में जरूरी फोटो या ऐप्स हटा देते हैं, जबकि सही तरीके से चेक करने पर बिना नुकसान के काफी जगह बनाई जा सकती है। अब सवाल है कि सबसे पहले iPhone में स्टोरेज की सही जानकारी कहां देखनी चाहिए?

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सबसे पहले आईफोन स्टोरेज चेक करें

स्टोरेज खाली करने से पहले यह देखना जरूरी है कि फोन में सबसे ज्यादा जगह कौन सी चीज ले रही है। इसके लिए सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल पर टैप करें और आईफोन स्टोरेज खोलें। यहां आपको साफ दिख जाएगा कि ऐप्स, फोटो, वीडियो, मैसेज या फाइल्स में से क्या ज्यादा स्पेस खा रहा है।

यहीं पर ऐपल कुछ सुझाव भी दिखाता है। इन्हें देखकर समझ आ जाता है कि कौन सी चीज हटाने या बदलने से ज्यादा जगह खाली हो सकती है। अब सवाल है कि ऐप्स हटाए बिना उनसे स्पेस कैसे खाली किया जा सकता है?

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अनयूज्ड ऐप्स को ऑफलोड करें

अगर फोन में ऐसे ऐप्स हैं, जिन्हें आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें सीधे डिलीट करने की जगह ऑफलोड किया जा सकता है। सेटिंग्स में जाकर ऑफलोड अनयूज्ड ऐप्स ऑन करने से ऐप हट जाता है, लेकिन उसका डेटा बचा रहता है।

जब आप वही ऐप दोबारा इंस्टॉल करेंगे, तो पुराना डेटा वापस आ सकता है। इससे फोन में जगह भी खाली होती है और जरूरी जानकारी भी नहीं जाती। अब सवाल है कि फोटो और वीडियो से सबसे ज्यादा स्पेस कैसे बचाया जाए?

फोटो और वीडियो को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें

आईफोन में सबसे ज्यादा जगह आमतौर पर फोटो और वीडियो लेते हैं। इसके लिए सेटिंग्स में जाकर अपने नाम पर टैप करें, फिर आईक्लाउड और फोटोज में जाकर ऑप्टिमाइज आईफोन स्टोरेज चुनें। इससे फोन में फोटो और वीडियो के छोटे वर्जन रहेंगे, जबकि असली फाइल्स आईक्लाउड में रहेंगी।

इसके अलावा फोटोज ऐप में जाकर लंबे वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और डुप्लीकेट क्लिप्स हटाएं। कई बार 5 से 10 बड़े वीडियो हटाने से ही काफी जगह खाली हो जाती है। अब सवाल है कि वॉट्सऐप और डाउनलोड्स से स्पेस कैसे खाली करें?

वॉट्सऐप और डाउनलोड्स भी साफ करें

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वॉट्सऐप में सेटिंग्स, स्टोरेज एंड डेटा और फिर मैनेज स्टोरेज पर जाएं। यहां बड़े वीडियो, फॉरवर्डेड फाइल्स और पुराने ग्रुप मीडिया को हटाया जा सकता है। यह आईफोन की स्टोरेज खाली करने का तेज तरीका हो सकता है।

इसके बाद नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, पॉडकास्ट्स और फाइल्स ऐप में डाउनलोड की गई चीजें भी चेक करें। ऑफलाइन डाउनलोड चुपचाप काफी जगह घेर लेते हैं। अब सवाल है कि मैसेज, ब्राउजर और रीस्टार्ट से स्पेस कैसे खाली हो सकता है?

मैसेज, ब्राउजर और रीस्टार्ट भी जरूरी

मैसेजेस ऐप में पुराने फोटो, वीडियो और अटैचमेंट हटाएं। ध्यान रखें कि डिलीट की गई चीजें रिसेंटली डिलीटेड में कुछ दिन तक रह सकती हैं, इसलिए ज्यादा स्पेस चाहिए तो वहां से भी हटा दें।

सफारी में हिस्ट्री और वेबसाइट डेटा साफ करने से भी थोड़ी जगह मिल सकती है। आखिर में फोन को एक बार रीस्टार्ट कर दें। कई बार बड़ी फाइल्स हटाने के बाद स्टोरेज रीस्टार्ट के बाद ही सही दिखती है।