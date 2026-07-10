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Newsट्रेंडिंगमेलबर्न में PM मोदी ने स्टीव वॉ को भेंट की 20 साल पुरानी तस्वीर, जानिए क्यों है खास

मेलबर्न में PM मोदी ने स्टीव वॉ को भेंट की 20 साल पुरानी तस्वीर, जानिए क्यों है खास

मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ को ऐसा तोहफा दिया जिसने करीब 20 साल पुरानी यादें ताजा कर दीं। जानिए इस खास तस्वीर की कहानी क्या है और MCG में हुई इस मुलाकात के दौरान कौन-कौन मौजूद था।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 10, 2026 18:07 IST

In Short

  • PM मोदी ने स्टीव वॉ को करीब 20 साल पुरानी यादगार तस्वीर भेंट की।
  • यह तस्वीर उस समय की थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
  • मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुई मुलाकात के दौरान एंथनी अल्बानीज भी मौजूद रहे।

PM Modi Steve Waugh Meeting: ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव वॉ को एक खास तोहफा दिया। मेलबर्न में हुई मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें करीब 20 साल पुरानी तस्वीर भेंट की। यह तस्वीर उस समय की थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनकी मुलाकात स्टीव वॉ से हुई थी।

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पुरानी तस्वीर देखकर दोनों की वर्षों पुरानी यादें फिर ताजा हो गईं। यह तोहफा इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी और स्टीव वॉ की पुरानी मुलाकात की झलक मौजूद थी।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी MCG पहुंचे थे। यह दुनिया के सबसे पुराने और मशहूर खेल मैदानों में शामिल है।

इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ भी वहां मौजूद थे। इसी मुलाकात में पीएम मोदी ने स्टीव वॉ को पुरानी तस्वीर भेंट की।

करीब दो दशक पुरानी यह तस्वीर उस समय की थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। दोनों की यह मुलाकात गुजरात में हुई थी। लंबे समय बाद उसी याद को तस्वीर के रूप में देखकर माहौल खास हो गया।

स्टीव वॉ को मिला अनोखा सरप्राइज

पीएम मोदी की ओर से मिली यह तस्वीर स्टीव वॉ के लिए एक अनोखा सरप्राइज रही। इस तस्वीर ने दोनों की पुरानी मुलाकात और उस समय की यादों को फिर सामने ला दिया।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेल और क्रिकेट से जुड़ी बातचीत के बीच इस तस्वीर को भेंट किया गया। इस खास मौके पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ स्टीव वॉ भी मौजूद रहे।

ऑस्ट्रेलिया दौरे में हुए कई कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया।

पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ दोनों देशों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत भी की। इसके अलावा उन्होंने इंडिया-ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम को संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरे में उनके कई कार्यक्रम रखे गए थे।

तीसरी आधिकारिक ऑस्ट्रेलिया यात्रा

इस यात्रा के साथ नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ गया। वह तीन बार आधिकारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं।

इससे पहले वह 2014 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक दौरे पर गए थे। तीन दिन का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 10, 2026