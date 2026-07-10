Elon Musk ने मानी अपनी गलती Anthropic को बताया AI की दुनिया का लीडर जानिए क्यों बदली अपनी राय
Elon Musk ने Anthropic को लेकर अपनी पुरानी राय बदल दी है। कभी कंपनी के आगे बढ़ने पर सवाल उठाने वाले Musk अब उसके AI मॉडल Mythos और Fable की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने माना कि Anthropic को समझने में उनसे गलती हुई और कंपनी फिलहाल AI की दौड़ में सबसे आगे चल रही है।
In Short
- Elon Musk ने Anthropic को लेकर अपनी गलती मानी।
- Mythos और Fable मॉडल की जमकर तारीफ की।
- मुकाबले के बावजूद Anthropic को दी जा रही सुविधा बंद नहीं करेंगे Musk।
Elon Musk and Anthropic: टेक कारोबारी Elon Musk ने AI को लेकर अपनी पुरानी राय बदल दी है। Musk ने माना है कि Anthropic को लेकर उनका अंदाजा गलत था। अब उनका कहना है कि Anthropic इस समय AI की दुनिया में सबसे अच्छा काम करने वाली कंपनियों में शामिल है। उन्होंने कंपनी के AI मॉडल Mythos और Fable की भी जमकर तारीफ की है।
Musk ने मानी अपनी गलती
एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर Musk का पिछले साल दिया गया एक बयान शेयर किया था। उस समय Musk ने कहा था कि Anthropic के आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है।
इस पोस्ट का जवाब देते हुए Musk ने कहा कि Anthropic को लेकर उनकी सोच गलत थी। उन्होंने माना कि इस समय कंपनी AI के मामले में बाकी कंपनियों से काफी आगे चल रही है।
Mythos और Fable मॉडल की तारीफ
Musk ने Anthropic के Mythos और Fable मॉडल को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि अब तक किसी दूसरी कंपनी ने इनके जैसे अच्छे AI मॉडल पेश नहीं किए हैं। Musk ने यह भी कहा कि Anthropic जल्द ही Mythos 2 मॉडल पेश कर सकती है।
Musk का यह बयान ऐसे समय आया है, जब उनकी अपनी कंपनी SpaceXAI ने Grok 4.5 मॉडल लॉन्च किया है। वहीं, OpenAI भी GPT-5.6 लेकर आई है। इसके बाद भी Musk का कहना है कि Anthropic के AI मॉडल काफी अच्छे और ताकतवर हैं।
पहले कर चुके थे कंपनी की आलोचना
Anthropic को लेकर Musk की राय पहले बिल्कुल अलग थी। फरवरी में उन्होंने कंपनी के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए थे और उसकी आलोचना भी की थी।
लेकिन अब Musk ने माना है कि Anthropic AI के मामले में अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कंपनी और उसके AI मॉडल की खुलकर तारीफ की है।
Anthropic और SpaceX के बीच बड़ी डील
Anthropic ने मई में SpaceX के Colossus 1 सुपरकंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए एक समझौता किया था। इस सुपरकंप्यूटर में 2.20 लाख से ज्यादा Nvidia GPU लगे हैं। इसे चलाने के लिए करीब 300 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है।
इस डील की कीमत करीब 40 अरब डॉलर बताई गई है। हालांकि, SpaceXAI और Anthropic AI की दुनिया में एक-दूसरे से मुकाबला करने वाली कंपनियां हैं।
इसके बाद भी Musk ने कहा कि वह Anthropic को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे दी जा रही सुविधा बंद नहीं करेंगे। उनका कहना है कि किसी दूसरी कंपनी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना उनके काम करने का तरीका नहीं है।