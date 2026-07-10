Delhi-NCR में दो दिन की बारिश से सड़कें बनीं दरिया, देखें तस्वीरों में हालात

Delhi NCR Rain: राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में दो दिनों की भारी बारिश ने शहरों की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम फरीदाबाद और सोनीपत में सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह गाड़ियां फंस गईं पेड़ गिर गए बिजली चली गई और ट्रैफिक लंबे समय तक रुका रहा। बारिश के बाद सबसे बड़ी परेशानी जलभराव के रूप में सामने आई।

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नोएडा में हुई सबसे ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक नोएडा में 36 घंटे के दौरान 176.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गाजियाबाद में 14 घंटे में 133.5 मिलीमीटर और दिल्ली में 33 घंटे के भीतर 105 मिलीमीटर बारिश हुई।

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इसके अलावा फरीदाबाद में 49 मिलीमीटर और सोनीपत में 19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार पानी बरसने से कई इलाकों की सड़कें तालाब जैसी दिखाई देने लगीं।

सड़कों पर फंसी गाड़ियां

गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर हाईवे की सर्विस लेन पानी में डूब गई। इससे वाहन चालकों को कई घंटों तक परेशानी का सामना करना पड़ा। नोएडा और गाजियाबाद की कई गलियों में इतना पानी भर गया कि छोटी गाड़ियां भी आगे नहीं बढ़ सकीं।

कई जगह पेड़ गिरने से बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा। इसके बाद आसपास के इलाकों में बिजली चली गई। लोगों को ऑफिस और घर पहुंचने में भी काफी समय लगा।

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घरों तक पहुंचा बारिश का पानी

गुरुग्राम की कई सोसाइटी में बारिश का पानी घरों तक पहुंच गया। गाजियाबाद के कुछ इलाकों में कच्चे मकानों की दीवारें गिरने से लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई।

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नोएडा में भारी बारिश के कारण कई रिहायशी इलाकों में जलभराव हुआ। गाजियाबाद की सड़कों पर बने गड्ढों में भी वाहन फंस गए। कई जगह स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए जबकि कुछ जगह ऑनलाइन क्लासेस लगाई गईं।

ड्रेनेज सिस्टम पर उठे सवाल

बारिश के बाद पुराना ड्रेनेज सिस्टम अनियोजित निर्माण और नालियों की सफाई न होने जैसी समस्याएं सामने आईं। नालियों के जाम रहने पंपिंग स्टेशन के समय पर काम न करने और जल निकासी के रास्तों पर अतिक्रमण के कारण हालात और खराब हुए।

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नोएडा गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे शहर तेजी से बढ़े हैं लेकिन कई जगह बुनियादी व्यवस्था बारिश के दबाव को नहीं संभाल सकी।

सुधार के लिए क्या जरूरी

स्थानीय प्रशासन नगर निगम DDA नोएडा अथॉरिटी गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठे हैं।

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नालियों की समय पर सफाई नए ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण अतिक्रमण हटाने और पुराने सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत बताई गई है। दो दिन की बारिश ने साफ कर दिया है कि दिल्ली-NCR को जलभराव से बचाने के लिए सभी एजेंसियों को मिलकर लंबे समय की योजना पर काम करना होगा।