Samsung Solar Phone: आज के स्मार्टफोन में AI फीचर्स 200MP कैमरा और 100W फास्ट चार्जिंग जैसी तकनीक मिलती है। लेकिन सैमसंग ने साल 2009 में ही ऐसा मोबाइल फोन लॉन्च कर दिया था जिसे सूरज की रोशनी से भी चार्ज किया जा सकता था।



इस फोन का नाम Samsung Solar Guru E1107 था। इसे खास तौर पर उन इलाकों के लिए बनाया गया था जहां बिजली की सुविधा कम थी।

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फोन के पीछे लगा था सोलर पैनल

Samsung Solar Guru E1107 की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैक साइड पर लगा छोटा सोलर पैनल था। बिजली न होने पर यूजर फोन को धूप में रखकर बैटरी में कुछ चार्ज भर सकता था।

हालांकि यह फोन पूरी तरह सोलर एनर्जी से नहीं चलता था। सोलर पैनल का काम जरूरत के समय थोड़ी अतिरिक्त बैटरी देना था। कंपनी का दावा था कि फोन को करीब एक घंटे तक तेज धूप में रखने पर लगभग 5 से 10 मिनट तक कॉल की जा सकती थी।

सिर्फ धूप से फोन की पूरी बैटरी चार्ज करने में करीब 40 घंटे लग सकते थे। इसलिए यह फीचर सामान्य चार्जर की जगह लेने के लिए नहीं बल्कि इमरजेंसी में फोन चालू रखने के लिए दिया गया था।

भारत जैसे बाजारों के लिए हुआ था तैयार

सैमसंग ने इस फोन को भारत जैसे देशों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया था। उस समय गांवों और दूरदराज के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई नियमित नहीं थी। ऐसे में धूप की मदद से कुछ मिनट की कॉल कर पाना भी उपयोगी माना जाता था।

सोलर चार्जिंग के अलावा यह एक सामान्य फीचर फोन था। इसमें करीब 1.5 इंच की स्क्रीन FM रेडियो टॉर्च MP3 रिंगटोन गेम्स और मोबाइल ट्रैकर जैसे फीचर्स मिलते थे।

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फोन में SOS मैसेज की सुविधा भी दी गई थी। मोबाइल ट्रैकर फीचर की मदद से फोन में SIM बदले जाने पर पहले से चुने गए नंबर पर अलर्ट भेजा जा सकता था।

बैटरी और कीमत कितनी थी

फोन का वजन करीब 77 ग्राम था और इसमें 800mAh की बैटरी दी गई थी। कंपनी ने सामान्य इस्तेमाल में करीब 8 घंटे का टॉक टाइम और 570 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम देने का दावा किया था।

भारत में लॉन्च के समय Samsung Solar Guru E1107 की कीमत लगभग 2,799 रुपये थी। एंट्री लेवल फोन के हिसाब से यह कीमत थोड़ी ज्यादा थी लेकिन सोलर चार्जिंग फीचर इसे दूसरे मोबाइल से अलग बनाता था।

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क्यों सफल नहीं हुआ सोलर फोन

फोन के पीछे लगा छोटा सोलर पैनल बहुत कम बिजली तैयार करता था। एक घंटे धूप में रखने के बाद भी केवल कुछ मिनट की कॉल की जा सकती थी। फोन को लंबे समय तक तेज धूप में रखना भी हर यूजर के लिए आसान नहीं था।

बाद में बिजली और चार्जिंग की सुविधाएं बेहतर होती गईं। साथ ही बड़ी स्क्रीन ज्यादा पावर और बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन आने लगे। इतनी छोटी सोलर सेल से स्मार्टफोन को पर्याप्त चार्ज देना मुश्किल था। इसी वजह से कंपनियों ने बड़ी बैटरी फास्ट चार्जिंग और पावर बैंक पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया।

आज 2026 में भी कई कंपनियां सोलर चार्जिंग तकनीक पर काम कर रही हैं। कुछ कॉन्सेप्ट फोन और एक्सेसरीज सामने आए हैं लेकिन कोई आधुनिक सोलर स्मार्टफोन अभी बड़े स्तर पर बाजार में नहीं पहुंच पाया है। इससे साफ है कि सैमसंग का यह प्रयोग अपने समय से काफी आगे था।