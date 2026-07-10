बर्थडे भूलने की टेंशन खत्म, WhatsApp ला सकता है कॉन्टैक्ट Birthday Alert फीचर

WhatsApp birthday reminder: WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर ला सकता है। इस फीचर की मदद से लोगों को अपने कॉन्टैक्ट्स के आने वाले बर्थडे की जानकारी मिल सकेगी। कई लोग दोस्तों और परिवार वालों को बर्थडे विश करने के लिए WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यह फीचर काफी काम का साबित हो सकता है।

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कैसे काम करेगा नया फीचर?

Wabetainfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है, जिसमें यूजर्स को उनके कॉन्टैक्ट्स के बर्थडे का अलर्ट मिलेगा। इसमें सिर्फ वही लोग दिखेंगे, जो यूजर की कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि WhatsApp ने पहले एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.24.12.25 अपडेट में कुछ यूजर्स से उनका जन्म का साल पूछा था। कंपनी ने यह कदम नियमों को पूरा करने के लिए उठाया था। अमेरिका के कई राज्यों में ऑनलाइन सेवाओं के लिए यूजर्स की उम्र जानना जरूरी है।

WhatsApp ने कहा था कि बर्थडे से जुड़ी जानकारी दूसरे यूजर्स को नहीं दिखेगी। एक बार जन्म का साल डालने के बाद उसे बदला भी नहीं जा सकेगा। पहले इस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ नियमों को पूरा करने के लिए किया जा रहा था।

WhatsApp is testing birthday notifications for contacts on Android!



WhatsApp is developing a new section that shows when a contact's birthday is coming up.https://t.co/9iaqWcsESQ pic.twitter.com/be0usGSfXn — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 8, 2026

बर्थडे के लिए अलग सेक्शन मिल सकता है

अब WhatsApp इसी जानकारी के आधार पर बर्थडे रिमाइंडर फीचर तैयार कर रहा है। Android Beta 2.26.27.3 अपडेट में कंपनी इस नए फीचर पर काम कर रही है।

WhatsApp में एक अलग बर्थडे सेक्शन भी आ सकता है। इस सेक्शन में यूजर्स अपने कॉन्टैक्ट्स के आने वाले बर्थडे देख सकेंगे। जब किसी कॉन्टैक्ट का बर्थडे होगा, तो WhatsApp ऐप के अंदर अलर्ट भेजकर यूजर को बता देगा।

कब आएगा यह फीचर?

अभी यह फीचर तैयार किया जा रहा है। इसे सभी यूजर्स के लिए कब जारी किया जाएगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।

यह फीचर तभी काम करेगा, जब कोई कॉन्टैक्ट अपनी बर्थडे WhatsApp के साथ शेयर करेगा। अगर किसी यूजर ने अपनी जन्मतिथि दर्ज नहीं की है, तो WhatsApp उसके बर्थडे का अलर्ट नहीं भेजेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, आगे चलकर इसमें प्राइवेसी का ऑप्शन भी मिल सकता है। इससे यूजर्स यह चुन सकेंगे कि कौन उनका बर्थडे देख सकता है और किससे उसे छिपाना है।