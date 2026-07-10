E10 या E20 Petrol कौन सा है आपकी गाड़ी के लिए सही? जानिए पेट्रोल भरवाने से पहले ये जरूरी बातें

E10 petrol: अब पेट्रोल पंप पर E10 और E20 जैसे नाम सुनने को मिल रहे हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि उनकी गाड़ी के लिए कौन सा पेट्रोल सही रहेगा और क्या उन्हें अपनी पसंद का पेट्रोल चुनने का मौका मिलेगा। भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का काम तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं।

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अपनी पसंद का पेट्रोल क्यों नहीं चुन सकते?

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, देश में पेट्रोल से जुड़े फैसले सिर्फ ग्राहकों की पसंद देखकर नहीं लिए जा सकते। इसमें देश की जरूरत, प्रदूषण कम करना, किसानों को फायदा और तेल के आयात को कम करना भी ध्यान में रखा जाता है।

E20 पेट्रोल को लेकर क्यों है चर्चा?

E20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाता है। सरकार इसे बढ़ावा दे रही है, लेकिन कुछ लोग इसे लेकर सवाल भी उठा रहे हैं।

विरोध करने वालों का कहना है कि भारत में चल रही करीब 30 करोड़ गाड़ियां ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि अप्रैल 2023 से पहले बिके वाहनों के लिए E10 पेट्रोल का ऑप्शन भी मिलना चाहिए।

क्या E20 से कम होगी माइलेज?

सरकार के अनुसार, E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कुछ गाड़ियों में माइलेज थोड़ी कम हो सकती है। कुछ वाहनों में 3 से 5 प्रतिशत तक फर्क देखने को मिल सकता है।

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हालांकि, सरकार का कहना है कि E20 से गाड़ी को बेहतर तरीके से चलने में मदद मिल सकती है और इससे प्रदूषण भी कम होगा।

पेट्रोल पंप पर E10 और E20 दोनों क्यों नहीं?

कई लोग सवाल करते हैं कि पेट्रोल पंप पर E10 और E20 दोनों ऑप्शन क्यों नहीं रखे जा सकते। सरकार का कहना है कि देशभर के एक लाख से ज्यादा पेट्रोल पंपों तक अलग-अलग तरह का पेट्रोल पहुंचाना मुश्किल और महंगा होगा।

इससे पेट्रोल को रखने और पहुंचाने का काम भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।

सरकार E20 को क्यों बढ़ावा दे रही है?

सरकार का कहना है कि E20 से बाहर से कच्चा तेल खरीदने की जरूरत कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों को फायदा मिलेगा। सरकार के मुताबिक, Maruti Suzuki और Hero MotoCorp के इस्तेमाल में E20 से इंजन को लेकर कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है।

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ऐसे में गाड़ी मालिकों के लिए जरूरी है कि वे अपनी गाड़ी के मैनुअल में दिए गए निर्देशों के हिसाब से ही पेट्रोल का इस्तेमाल करें।