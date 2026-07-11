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Newsबिजनेस न्यूजBusiness Idea: सिर्फ 3 से 5 लाख में शुरू करें ये 5 कारोबार, सालभर बनी रहती है डिमांड

Business Idea: सिर्फ 3 से 5 लाख में शुरू करें ये 5 कारोबार, सालभर बनी रहती है डिमांड

सिर्फ 3 से 5 लाख रुपये लगाकर आप घर या छोटी जगह से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगरबत्ती से लेकर मसाले और पेपर कप तक ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिनकी मांग पूरे साल रहती है। जानिए कौन-से पांच बिजनेस कम बजट में शुरू किए जा सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 11, 2026 15:00 IST
AI Generated Image

In Short

  • 3 से 5 लाख रुपये के बजट में रोजमर्रा के प्रोडक्ट बनाने वाली छोटी यूनिट शुरू की जा सकती है।
  • अगरबत्ती, मसाले, मोमबत्ती, साबुन और पेपर कप जैसे प्रोडक्ट्स की मांग बाजार में बनी रहती है।
  • सही प्लानिंग, बेहतर पैकेजिंग और स्थानीय बाजार की समझ से इन कारोबारों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

Small Business Idea: कम निवेश में अपना काम शुरू करने की सोच रहे लोगों के लिए छोटे स्तर पर प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस एक विकल्प हो सकता है। करीब 3 से 5 लाख रुपये की पूंजी में रोजमर्रा की जरूरत से जुड़े कई प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सकती है।

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इस तरह के कारोबार में सफलता के लिए स्थानीय बाजार की मांग को समझना, सही मशीनों का चुनाव करना और बिक्री के लिए बेहतर योजना बनाना जरूरी होता है। हालांकि, मशीनों की कीमत, जगह, कच्चे माल और उत्पादन के स्तर के हिसाब से कुल खर्च में बदलाव हो सकता है।

 अगरबत्ती बनाने का कारोबार

अगरबत्ती की मांग घरों, मंदिरों और धार्मिक कार्यक्रमों में पूरे साल बनी रहती है। यही वजह है कि इसका उत्पादन छोटे स्तर पर भी शुरू किया जा सकता है।

करीब 3 से 4 लाख रुपये के बजट में अगरबत्ती बनाने की मशीन, कच्चा माल और पैकिंग से जुड़ा सामान खरीदा जा सकता है। इस यूनिट को घर या किसी छोटे शेड से भी चलाया जा सकता है। बेहतर खुशबू और अच्छी पैकेजिंग के जरिए प्रोडक्ट को स्थानीय दुकानों के साथ ऑनलाइन भी बेचा जा सकता है।

 मसाले पीसने और पैक करने की यूनिट

हल्दी, धनिया और लाल मिर्च जैसे मसालों का इस्तेमाल लगभग हर घर और होटल में होता है। ऐसे में मसालों की सफाई, पिसाई और पैकिंग से जुड़ा काम भी कम बजट में शुरू किया जा सकता है।

इस कारोबार के लिए ग्राइंडर, पैकिंग मशीन और सीलिंग मशीन की जरूरत होगी। इन सभी चीजों पर करीब 3 से 5 लाख रुपये खर्च हो सकते हैं। अगर मसालों की क्वालिटी अच्छी रखी जाए और सही तरीके से ब्रांडिंग की जाए, तो कारोबार को आगे बढ़ाया जा सकता है।

 मोमबत्ती बनाने की छोटी यूनिट

मोमबत्ती का उपयोग बिजली जाने के समय, पूजा-पाठ और सजावट में किया जाता है। इसके अलावा खुशबूदार और डिजाइनर मोमबत्तियों की मांग भी बढ़ी है।

करीब 3 लाख रुपये में मोम, सांचे और जरूरी मशीनें खरीदकर यह काम शुरू किया जा सकता है। त्योहारों और खास आयोजनों के दौरान इसकी बिक्री ज्यादा हो सकती है।

 डिटर्जेंट और साबुन का उत्पादन

साबुन और डिटर्जेंट पाउडर रोजाना इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हैं, इसलिए इनकी मांग बनी रहती है। करीब 4 से 5 लाख रुपये में मिक्सिंग मशीन, मोल्ड, कच्चा माल और पैकिंग सामग्री की व्यवस्था की जा सकती है।

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इन प्रोडक्ट्स को किराना दुकानों, स्थानीय बाजार और थोक विक्रेताओं के जरिए बेचा जा सकता है।

 पेपर कप और प्लेट बनाने का काम

शादी, पार्टियों और स्ट्रीट फूड में पेपर प्लेट और कप का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक पर बढ़ती पाबंदियों के कारण इनकी मांग भी बढ़ी है।

करीब 4 से 5 लाख रुपये में सेमी-ऑटोमैटिक मशीन लगाकर यह काम शुरू किया जा सकता है। इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और मांग बढ़ने पर उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 11, 2026