AI भी नहीं छीन पाएगा कमाई के ये मौके, घर से शुरू करें ये 7 छोटे बिजनेस

AI के आने के बाद कई लोगों को लगने लगा है कि छोटे-मोटे काम और बिजनेस भी मशीनों के कब्जे में चले जाएंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई काम ऐसे हैं, जहां ग्राहक सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि भरोसा, समझ और इंसानी व्यवहार भी देखता है। ऐसे काम घर से या कम पैसे में शुरू किए जा सकते हैं और धीरे-धीरे अच्छी कमाई का जरिया बन सकते हैं। अब सवाल है कि ऐसे कौन से काम हैं, जिनमें ग्राहक मशीन से ज्यादा इंसान पर भरोसा करता है?

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इंसानी भरोसे वाले कामों की मांग सबसे ज्यादा

AI के दौर में भी ऐसे बिजनेस ज्यादा सुरक्षित माने जा सकते हैं, जिनमें ग्राहक सीधे इंसान से जुड़ता है। खाना बनाना, कपड़े सिलना, बच्चों को पढ़ाना, बुजुर्गों या पालतू जानवरों की देखभाल करना और हाथ से बने सामान बेचना ऐसे काम हैं, जिन्हें पूरी तरह मशीन से बदलना आसान नहीं है।

इनकी खास बात यह है कि इन्हें कम पैसे में घर या मोहल्ले से शुरू किया जा सकता है। अब सवाल है कि रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ा ऐसा कौन सा काम है, जिससे कमाई की शुरुआत आसानी से हो सकती है?

टिफिन सर्विस से शुरू हो सकती है steady income

आज बहुत से लोग घर से दूर रहते हैं या काम की वजह से घर का खाना नहीं बना पाते। ऐसे में साफ-सुथरे और घर जैसे खाने की मांग हमेशा बनी रहती है। आप पढ़ाई करने वाले बच्चों, ऑफिस जाने वाले लोगों या बुजुर्गों के लिए अपने इलाके से टिफिन सर्विस शुरू कर सकते हैं।

अच्छा स्वाद, साफ-सफाई और समय पर खाना पहुंचाने से यह बिजनेस धीरे-धीरे मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर किसी के पास सिलाई और डिजाइनिंग का हुनर है, तो क्या वह भी कम पैसे में अपना काम शुरू कर सकता है?

टेलरिंग और फैशन का काम हमेशा मांग में

कस्टम कपड़े, ऑल्टरेशन और फेस्टिव वियर की मांग सालभर बनी रहती है। अगर आपको सिलाई आती है, तो घर से ही छोटे लेवल पर यह काम शुरू किया जा सकता है। शुरुआत में आसपास के लोगों से ऑर्डर लेकर धीरे-धीरे सोशल मीडिया या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने डिजाइन बेचे जा सकते हैं।

लेकिन अगर कोई ऐसा काम करना चाहे, जिसमें लोगों से सीधा जुड़ाव और पर्सनल टच जरूरी हो, तो क्या ब्यूटी और ग्रूमिंग अच्छा विकल्प हो सकता है?

हैंडमेड प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन ट्यूटरिंग भी अच्छा विकल्प

मोमबत्ती, साबुन, ज्वेलरी, होम डेकोर और पर्सनलाइज्ड गिफ्ट जैसे हैंडमेड प्रोडक्ट्स की अपनी अलग ग्राहक बेस होती है। इन्हें घर से बनाकर सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर बेचा जा सकता है। वहीं अगर पढ़ाई, म्यूजिक, डांस, लैंग्वेज या आर्ट में अच्छी पकड़ है, तो ऑनलाइन ट्यूटरिंग शुरू की जा सकती है। इससे घर बैठे देशभर के सीखने वाले लोगों तक पहुंचा जा सकता है।

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लेकिन अगर कोई देखभाल या क्रिएटिव कामों के जरिए कमाई करना चाहे, तो क्या चाइल्डकेयर, पेट केयर और फ्रीलांसिंग अच्छे विकल्प हो सकते हैं?

चाइल्डकेयर, पेट केयर और फ्रीलांसिंग में भी मौका

आजकल कई परिवारों में लोग काम में बहुत बिजी रहते हैं। ऐसे में भरोसेमंद चाइल्डकेयर और पेट केयर सर्विस की मांग तेजी से बढ़ रही है। बच्चों या पालतू जानवरों की देखभाल में भरोसा और अपनापन बहुत जरूरी होता है, इसलिए यह काम मशीन से आसानी से नहीं हो सकता। इसके अलावा राइटिंग, डिजाइनिंग, फोटोग्राफी और सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे फ्रीलांस कामों में भी इंसानी क्रिएटिव सोच की जरूरत रहती है।

इसलिए ये छोटे बिजनेस एआई के दौर में भी अच्छी कमाई का रास्ता बन सकते हैं।