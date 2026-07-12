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Newsट्रेंडिंग Curiosity Trap: एक क्लिक में खुल गए इंटरनेट के अजीब राज?

 Curiosity Trap: एक क्लिक में खुल गए इंटरनेट के अजीब राज?

Google पर किया गया हर सर्च सिर्फ जानकारी नहीं देता, कुछ सवाल डर, बेचैनी और नई परेशानी भी साथ ला सकते हैं। जानिए वे कौन-सी चीजें हैं जिन्हें सर्च करने से पहले दो बार सोचना जरूरी है।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 12, 2026 14:00 IST

In Short

  • Google पर शरीर की छोटी-सी परेशानी खोजने से वह बड़ी बीमारी जैसी लग सकती है और बेवजह डर बढ़ सकता है।
  • कीड़ों मकड़ियों और डरावनी मेडिकल तस्वीरों की सर्च कई दिनों तक दिमाग पर असर डाल सकती है।
  • इंटरनेट पर हर जानकारी सही नहीं होती इसलिए किसी भी बात पर भरोसा करने से पहले उसे सही जगह से जांचना जरूरी है।

Curiosity Trap: आज इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। किसी चीज के बारे में जानना हो, कोई तस्वीर देखनी हो या मन में अचानक कोई अजीब सवाल आए, हम बिना ज्यादा सोचे Google पर सर्च कर देते हैं। ज्यादातर सर्च सामान्य होती हैं, लेकिन कुछ नतीजे ऐसे भी सामने आ जाते हैं जो लंबे समय तक दिमाग में बने रहते हैं।

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डरावनी तस्वीरें, अधूरी जानकारी और बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई बातें कई बार बेवजह की घबराहट पैदा कर देती हैं। लेकिन क्या हो जब शरीर में हुई एक छोटी-सी परेशानी को Google बड़ी बीमारी बताने लगे? 

छोटी-सी परेशानी को बड़ी बीमारी समझने का डर

शरीर में कोई छोटी-सी दिक्कत होते ही उसे Google पर खोजना अब आम बात हो गई है। सिरदर्द, पेट दर्द, कोई तिल या त्वचा पर छोटा-सा निशान सर्च करते ही कैंसर और दूसरी बड़ी बीमारियों से जुड़े नतीजे सामने आने लगते हैं। इन्हें देखकर कई लोगों को लगने लगता है कि उन्हें सच में कोई खतरनाक बीमारी हो गई है।

लेकिन Google आपकी उम्र, पुरानी बीमारी, रोज की आदतों और शरीर की असली हालत को नहीं जानता। इसलिए इंटरनेट पर मिले जवाब देखकर खुद ही बीमारी तय करना घबराहट बढ़ा सकता है। सही जानकारी के लिए डॉक्टर से बात करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्या हो जब किसी बीमारी के बजाय कीड़ों की तस्वीरें देखकर ही आपको पूरे घर में गंदगी नजर आने लगे?

कीड़ों की तस्वीरें देखीं और शुरू हो गई सफाई

बेडबग्स, शरीर पर होने वाले कीड़े या “बेली बटन बग्स” जैसी चीजें Google पर सर्च करते ही बड़ी और डरावनी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। इन्हें देखकर कई लोगों को शरीर में खुजली महसूस होने लगती है, जबकि असल में उनके घर या शरीर पर कोई कीड़ा नहीं होता।

इसके बाद वे बार-बार कपड़े धोने, बिस्तर देखने और घर की सफाई करने लगते हैं। एक छोटी-सी सर्च भी मन में ऐसा डर बैठा सकती है, जो जल्दी दूर नहीं होता। लेकिन क्या हो जब स्क्रीन पर किसी बड़े और डरावने कीड़े की जगह अचानक एक विशाल मकड़ी दिखाई दे जाए?

मकड़ी की तस्वीर बन सकती है डरावना सपना

हंट्समैन स्पाइडर जैसी बड़ी मकड़ियों की तस्वीरें अचानक सामने आ जाएं तो कई लोग बुरी तरह डर सकते हैं। जिन्हें पहले से मकड़ियों से डर लगता है, उनके लिए ऐसी तस्वीर घबराहट बढ़ा सकती है और कुछ समय तक मन अशांत रह सकता है।

अगर सर्च इंजन या सोशल मीडिया बार-बार ऐसी ही तस्वीरें दिखाने लगे, तो डर और बढ़ सकता है। लेकिन क्या हो जब अगली तस्वीर सिर्फ डराए नहीं, बल्कि कई दिनों तक दिमाग से ही न निकले?

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कुछ तस्वीरें दिमाग से नहीं निकलतीं

फ्लेश-ईटिंग ड्रग्स, शरीर में मौजूद लार्वा और दूसरी गंभीर मेडिकल स्थितियों की सर्च में बेहद ग्राफिक तस्वीरें मिल सकती हैं। इन्हें देखने के बाद खाना खाने, सोने या सामान्य काम करने में भी परेशानी हो सकती है।

इसलिए किसी अनजान या चेतावनी वाले लिंक पर क्लिक करने से पहले रुकना बेहतर है।

इंटरनेट पर दिखने वाली हर बात सच नहीं होती

“ब्लू वफल” जैसी पुरानी झूठी कहानियां और काट-छांटकर बनाए गए वायरल वीडियो बताते हैं कि इंटरनेट पर गलत बात कितनी जल्दी फैल सकती है। कई बार डराने वाली तस्वीरें बिना पूरी जानकारी के शेयर कर दी जाती हैं, जिससे लोग उन्हें सच मान लेते हैं।

कोई फोटो या वीडियो सिर्फ इसलिए सच नहीं हो जाता क्योंकि उसे लाखों लोग देख चुके हैं। किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसे किसी भरोसेमंद वेबसाइट या सही स्रोत से जांच लेना चाहिए। लेकिन क्या हो जब आपकी एक गलत सर्च सिर्फ डर ही न बढ़ाए, बल्कि पुलिस की नजर में भी आ जाए?

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Google पर कुछ भी खोजने से पहले थोड़ा रुकें

बम बनाने, नशीली चीजों, हैकिंग या गलत तरीके से पैसा कमाने के बारे में Google पर खोजना अपने आप में अपराध नहीं माना जाता। लेकिन अगर किसी गलत काम की जांच चल रही हो, तो सर्च हिस्ट्री भी दूसरी जानकारियों के साथ देखी जा सकती है। इसलिए सिर्फ जानने की इच्छा और किसी गलत काम की तैयारी में फर्क समझना जरूरी है।

Google कई सवालों के जवाब देता है, लेकिन उसकी हर बात सही हो, यह जरूरी नहीं। वह न डॉक्टर है और न ही किसी बात का पक्का फैसला देने वाला जरिया। इसलिए कुछ भी सर्च करने से पहले सोचें कि क्या यह जानकारी सच में जरूरी है और क्या आप सामने आने वाली डरावनी तस्वीरों या परेशान करने वाले जवाबों के लिए तैयार हैं।
 

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 12, 2026