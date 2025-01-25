scorecardresearch
Budget 2025: बजट में हुआ ये बदलाव तो रॉकेट बन जाएगा बाजार, कई इंडस्ट्री ने जताई राहत की मांग

आज से ठीक एक हफ्ते बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंठवा बजट (Union Budget) पेश करेंगी। यह बजट आम लोगों के अलावा शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी उम्मीद भरा रहेगा। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार बजट में हुए बदलावों का असर शेयर बाजार (Stock Market) पर पड़ेगा।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 25, 2025 12:36 IST
Budget 2025: There could be targeted relief for individual taxpayers through higher deductions under section 80C and potential adjustments in the new tax regime to support consumption, said Pranav Haridasan, MD and CEO at Axis Securities.

आज से ठीक एक हफ्ते बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंठवा बजट (Union Budget) पेश करेंगी। यह बजट आम लोगों के अलावा शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी उम्मीद भरा रहेगा। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार बजट में हुए बदलावों का असर शेयर बाजार (Stock Market) पर पड़ेगा। ऐसे में निवेशकों को उन शेयरों पर नजर बनाए रखनी चाहिए जिसमें बजट के बाद तेजी आने की उम्मीद है।

इन नियमों से मिलनी चाहिए राहत

पिछले साल बजट में शॉर्ट टर्म और लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स बढ़ जाने के बाद शेयर बाजार में भारी बिकवाली हुई। वहीं, अगर इस साल इन टैक्स में कटौती होती है तो बाजार में तेजी आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस साल वित्त मंत्री सिक्‍योरिटी ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स (STT) को समाप्त करने का एलान कर सकती है। इसके अलावा लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्‍स में छूट की उम्मीद है, अगर ऐसा होता है तो रिटेल निवेशकों को फायदा होगा। 

Charted Accountant सुरेश सुराणा के अनुसार कई इंडस्ट्री ने STT तो पूरी तरह से खत्म करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने LTCG को 12.5 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की भी मांग की है।

कब पेश होगा बजट (Budget 2025 Date)

हर साल 1 फरवरी 2025 को बजट पेश होता है। लेकिन, इस साल 1 फरवरी शनिवार पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को लगता था कि शनिवार होने के कारण बजट सोमवार को पेश होता। लेकिन, हर साल की तरह इस साल भी बजट 1 फरवरी 2025 (शनिवार) को पेश होगा। करीब 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी।  बजट सत्र 31 जनवरी 2025 (शुक्रवार) शुरू हो जाएगा।  

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

