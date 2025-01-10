Budget 2025: उम्मीदों वाला होगा ये बजट, ये है Education Sector की मुख्य अपेक्षा

जैसे-जैसे बजट 2025 (Union Budget 2025) नजदीक आ रहा है, शिक्षा क्षेत्र को महत्वपूर्ण सुधारों की उम्मीद है, ताकि चुनौतियों का समाधान किया जा सके। शहरी-ग्रामीण शिक्षा के बीच की खाई को पाटने के लिए स्कूलों और उच्च संस्थानों में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटन में वृद्धि महत्वपूर्ण है।

विशेषज्ञों को यह भी उम्मीद है कि उद्योग की उभरती मांगों के अनुरूप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अधिक धन दिया जाएगा। ट्यूशन फीस और ई-लर्निंग टूल जैसे एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए कर लाभ शुरू करने से माता-पिता को राहत मिल सकती है और क्वालिटी शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अतिरिक्त, रिसर्च & इनोवेशन के लिए अधिक समर्थन भारत की वैश्विक शैक्षणिक स्थिति को बढ़ावा देगा। यह क्षेत्र प्रगतिशील उपायों की उम्मीद करता है जो शिक्षार्थियों और शिक्षकों दोनों को सशक्त बनाते हैं।

आइए, जानते हैं आगामी बजट से एजुकेशन सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं।

ये हैं उम्मीदें

इंदु कंसल, सह-संस्थापक, क्रैक एकेडमी ने कहा आगामी बजट से शिक्षा क्षेत्र को काफी उम्मीदें हैं। भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान और नयी तकनीक पर अधिक ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। हम टियर 2 और 3 शहरों के लिए डिजिटल शिक्षा, ग्रामीण कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास में अधिक निवेश की उम्मीद करते हैं।

सैय्यद मसूद, शिक्षाविद और प्रबंध निदेशक हिमकॉम के अनुसार केंद्रीय बजट 2025 आईटी, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देकर शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाने का एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करेगा ऐसी पूरी आशा है। स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ी हुई फंडिंग ग्रामीण और शहरी शिक्षार्थियों के बीच की डिफरेंस को कम कर सकती है।

