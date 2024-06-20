NDAnomics 3,0: मीडिल क्लास को मिलने वाली है राहत?
सूत्रों के मुताबिक मोदी के तीसरे कार्यकाल में जो पहला बजट आने वाला है उसमें करदाताओं को थोड़ी राहत की संभावना है।
न्यू टैक्स रेजीम के स्लैब में बदलाव हो सकता है।
दस हजार रुपए तक की बचत हो सकती है।
पीएम मोदी ने चुनाव परिणाम आने के बाद मिडिल क्लास और घरेलू बचत बढ़ाने की बात कही थी। नई कर व्यवस्था में कर मुक्त आय तीन से बढ़ा कर पांच लाख रुपए प्रति वर्ष तक की जा सकती है इससे पचास लाख रुपए वार्षिक की आमदनी वालों को दस हजार रुपए तक की बचत हो सकती है। अगर चार प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उप कर मिला दिया जाए तो यह बचत 10,400 रुपए तक हो सकती है। इससे लोगों के हाथों में पैसा आने से खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में मिडिल क्लास के लिए घरों में कई रियायतें देने का वादा किया है जिनमें घर की लागत कम करने और रजिस्ट्री आदि के नियमों में ढील देना शामिल है।