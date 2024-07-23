ModinomicsBudget2024: बजट पेश होने से पहले बाजार और बाजार की प्रतिक्रिया !

आज, 23 जुलाई 2024 को, भारत का आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का सातवां लगातार बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं। जैसे-जैसे बजट की घोषणा का समय नजदीक आ रहा है, देश की नजरें वित्त मंत्री द्वारा किए जाने वाले ऐलानों पर टिकी हुई हैं। बजट के ऐलानों का असर शेयर बाजार में भी देखा जा रहा है।

आज शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई

आज शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई, और सरकारी कंपनियों (पीएसयू स्टॉक्स) के शेयरों में तेजी देखी गई। हालांकि, यह उछाल लंबे समय तक नहीं टिक सका। सुबह 09:45 बजे, सेंसेक्स लगभग 50 अंक गिर गया, जबकि निफ्टी भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है।पिछले कारोबारी दिन, शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया था और अंततः यह लाल निशान पर बंद हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे कर छूट, के लिए बड़े ऐलान करती है, तो शेयर बाजार को एक बढ़ावा मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी बजट के दिन पहले हरे संकेत दे रहा है।

सेंसेक्स की शुरुआत

सोमवार, जो कि अंतिम कारोबारी दिन था, में शेयर बाजार का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। बीएसई सेंसेक्स 80,408.90 पर 200 अंक गिरकर खुला, और कुछ ही मिनटों में यह 500 अंक नीचे चला गया। इसके बाद बाजार में तेज रिकवरी देखी गई, लेकिन अंत में फिर से गिरावट आई और यह 80,502.08 पर 102 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ।

निफ्टी

इसी तरह, निफ्टी भी लाल निशान में खुला और अपने पिछले बंद स्तर 24,530.90 की तुलना में 24,445.75 पर ट्रेडिंग शुरू की। इसने भी शुरुआती कारोबार में 150 अंक की गिरावट देखी। अंत में, निफ्टी सूचकांक 24,509.25 पर 21.65 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ।

बजट के दिन का उत्साह

बजट के दिन, शेयर बाजार ने एक शानदार शुरुआत की। विशेष रूप से सरकारी कंपनियों में तेजी देखी जा रही है। सभी पीएसयू स्टॉक्स में तेजी है। शुरुआती कारोबार में, बीएसई सेंसेक्स 236.46 अंक ऊपर 80,676.73 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, निफ्टी 51 अंक ऊपर 24,560.30 के स्तर पर है। सभी सूचकांक हरे क्षेत्र में हैं। बैंक निफ्टी में भी जोरदार उछाल देखा जा रहा है। अडानी पावर में लगभग 4% की वृद्धि हो रही है, अडानी ग्रीन एनर्जी 2% से अधिक ऊपर है, जबकि अडानी पोर्ट 1% की बढ़त पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह, आईआरएफसी (1%), आईआरईडीए शेयर (2%) और आरवीएनएल शेयर (1%) भी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

बाजार का मूड बदलने वाले ऐलान

बजट के दिन शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत हुई है, और यह संभव है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किए जाने वाले कुछ बड़े ऐलान बाजार के मूड को बेहतर बना सकते हैं। एलेरा सिक्योरिटीज ने अपनी नोट में कहा है कि सरकार द्वारा किए जाने वाले ऐलान, जैसे कि वित्तीय समेकन और पूंजी व्यय आवंटन पर ध्यान केंद्रित करना, बाजार की गतिविधियों को प्रभावित करेगा। इसके अलावा, ब्रोकरेज ने कहा है कि इस संघ बजट में सभी के लिए कुछ ऐलान हो सकते हैं। सामाजिक और ग्रामीण योजनाओं पर खर्च बढ़ाने के साथ-साथ, निम्नतम आयकर स्लैब में संभावित छूट की घोषणा से बाजार को बढ़ावा मिल सकता है।

गिफ्ट निफ्टी में बढ़त

बजट के प्रस्तुति से पहले, शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव की उम्मीद की जा रही है। इस बीच, गिफ्ट निफ्टी से राहत की खबर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी वर्तमान में 24,556 स्तर पर 37 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट से पहले शेयर बाजार के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसमें किए गए ऐलानों का प्रभाव बाजार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था

आज का बजट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके प्रभाव को शेयर बाजार में देखा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान न केवल निवेशकों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। कर छूट, रोजगार सृजन और सामाजिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऐलान से बाजार में सकारात्मकता आ सकती है।

बाजार की गतिविधिया

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की गतिविधियों पर ध्यान दें और बजट के बाद की स्थिति का आकलन करें। बाजार में उतार-चढ़ाव की संभावना है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है। आज का दिन भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।