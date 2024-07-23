scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ार#ModinomicsBudget2024: बजट से पहले शेयर बाजार में हलचल! 

भारतीय शेयर बाजार कर छूट और रोजगार सृजन उपायों की उम्मीदों के बीच बजट 2024 से पहले सावधानीपूर्वक कारोबार कर रहे हैं।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 23, 2024 10:44 IST

कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024 पेश करने वाली है, और हर सेक्टर की नजर इस वक्त बजट पेश होने से पहले वित् मंत्री के हाथ में रखे लाल टैब पर है, क्योंकि उसी लाल टैब में देश की तिजोरी खुलने वाली है। भारतीय शेयर बाजार कर छूट और रोजगार सृजन उपायों की उम्मीदों के बीच बजट 2024 से पहले सावधानीपूर्वक कारोबार कर रहे हैं।

Also Read: BTTV EXCLUSIVE: सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में क्या निकलकर आया?

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 30 शेयरों का समूह सेंसेक्स सुबह 9:15 बजे खुलने पर 250 अंकों से अधिक चढ़ गया, लेकिन शुरुआती कारोबार में लाभ समाप्त हो गए। दूसरी ओर, एनएसई सूचकांक भी हरे और लाल के बीच उतार-चढ़ाव कर रहा है। कल सेंसेक्स 80,502.08 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई सूचकांक 23,537.85 पर समाप्त हुआ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, संसद पहुंच चुकी हैं। सुबह 11 बजे बजट 2024 पेश करेंगी। मध्यम वर्ग के लिए संभावित कर राहत और रोजगार सृजन उपायों से बाजारों को सकारात्मक धक्का मिल सकता है। बीएसई पैक में एनटीपीसी, आईटीसी और उल्ट्राटेक सीमेंट शीर्ष पर हैं, जबकि जेएसडब्ल्यू स्टील और एचडीएफसी बैंक प्रमुख नुकसान में हैं। विप्रो, एचसीएलटेक और टेक महिंद्रा जैसे आईटी शेयर भी लाल में हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण

पूर्व-बजट आर्थिक सर्वेक्षण, जो कल जारी किया गया था, ने नोट किया कि आईटी क्षेत्र में भर्ती पिछले वित्त वर्ष में काफी धीमी पड़ गई थी; यह महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री सीतारमण का बजट भाषण निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वे कर राहत, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बजट के बाद के कारोबार में उतार-चढ़ाव की उम्मीद है, क्योंकि बाजार प्रस्तावित उपायों पर प्रतिक्रिया देंगे।
निवेशकों को अपने निवेश रणनीतियों को समायोजित करने से पहले विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिए। बजट के बाद के कारोबार में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बाजार अनिश्चितता का सामना कर सकते हैं

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Abhishek
Jul 23, 2024