BTTV EXCLUSIVE: सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में क्या निकलकर आया?

23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवां बजट पेश करने जा रही है। जोकि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये भारत की दूसरी वित्त मंत्री है। इस बजट से लोगों को काफी अपेकक्षाएं है और इस बजट से छोटे-बड़े बिजनेस में क्या प्रभाव करेगा कैसा होगा ये बजट यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है? बिजनेस टुडे टेलीविजन के मैनेजिंग एडिटर सिद्वार्थ जराबी के साथ खास बातचीत में PB फिनटेक के चेयरमेन यशिश दहिया ने कहा कि ये साल पर कुछ मिडिल क्लास लोगों को थोड़ा दिक्कतों वाला रहा है। जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 24 की चार तिमाहियों में से तीन में 8 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गई है। ये प्राईस बढ़ने के कारण, इंफेलेशन के कारण भी काफी मुश्किलों का सामना करना पर सकता है। Insurance को लेकर कहा, सरकार को लोगों के हेल्थ के लिए सोचना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर को लेकर कहा कि मिडिल क्लास लोगों को हेल्थ Insurance कराना चाहिए और एक उदाहरण देते हुए समझाया कि Electricity का दाम बढ़ जाए तो क्या लोग Electricity यूज करना बंद कर देंगे नहीं ना तो ये तो जरुरी है।

अगर आप देखें तो नेशनल ऐवरेज में मिडिल क्लास लगभग 60-65% है। पर कई बार ऐसा होता है कि सरकार के पास फंडस मौजूद न होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाते।

जब यशिश दहिया से पूछा गया कि कौन- कौन से Insurance है जो ग्रो कर सकते है? तो यशिश ने कहा कि रिस्क प्रोडक्ट को एक अलग श्रेणी में रखना चाहिए। बजट से एक Expectation है कि एनुअल टैक्स को हटाने के बात के सपोर्ट में है क्योंकि इन्हें एक नए डिजाइन देखने का मन है हालांकि बाद में घाटा होगा और इससे इकॉनमी पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने कहा एंजेल टैक्स हटाया जा सकता है क्योंकि स्टॉर्ट अप के लिए इंवेस्टमेंट की जरुरत होती है। इस इंवेस्टमेंट से स्टॉर्ट अप वाले ग्रोथ की और देखेंगे।एंजेल टैक्स को हटाने में ऐसे तो कोई मुश्किल नहीं होगी।