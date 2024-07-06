scorecardresearch
#ModinomicsBudget2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी 23 जुलाई को बजट पेश

यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल में प्रस्तुत किया जाने वाला पहला बजट होगा।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 16, 2024 13:01 IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को समाप्त होगा।

यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल में प्रस्तुत किया जाने वाला पहला बजट होगा, जिसे लेकर काफी उत्सुकता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इसमें कई ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे।

एक फरवरी को संसद में अंतरिम बजट पेश किया गया। वह अब लगातार सात केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी, तथा उन्होंने मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने लगातार छह बजट पेश किए थे।

