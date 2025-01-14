दुनिया के कई देशों में जनता नहीं देती कोई Income Tax, यहां चेक करें टैक्स-फ्री देशों की लिस्ट

Union Budget 2025: सरकार लोगों से कई टैक्स (Tax) लगाती है। माना जाता है कि देश के संचालन में टैक्स की बड़ी भूमिका है। जनता से जुटाए गए टैक्स इकोनॉमी के लिए काफी अहम होता है। हालांकि, दुनिया में कई देशों ऐसे भी है जहां जनता से कोई इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं लिया जाता है।

नीचे हम आपको उन देशों के बारे में बताएंगे जहां जनता से कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है।

UAE

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में डायरेक्ट टैक्स नहीं होता है। यहां जनता से कोई व्यक्तिगत टैक्स नहीं लिया जाता है। यहां सरकार लोगों से इनडायरेक्ट टैक्स जैसे- वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) और कई चार्ज लेती है। यूएई ऑयल और टूरिज्म सेक्टर में काफी मजबूत है इसलिए यहां जनता को इनकम टैक्स से राहत है।

बहरीन

बहरीन सरकार भी लोगों को अप्रत्यक्ष करों और अन्य शुल्कों पर निर्भर करता है। माना जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स से देश की इकोनॉमी को रफ्तार मिलती है।

कुवैत

कुवैत पूरी तरह से ऑयल इनकम पर बेस्ड है। यहां भी लोगों से कोई व्यक्तिगत टैक्स नहीं लिया जाता है। इस देश की इनकम का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात (Oil Export) है। इस वजह से यहां डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता है।

सऊदी अरब

टैक्स-फ्री देशों (Tax Free Countries) की लिस्ट में सऊदी अरब शामिल है। यहां कि सरकार ने डायरेक्ट टैक्स को खत्म कर दिया और इनडायरेक्ट टैक्स को लागू किया। आपको बता दें कि सऊदी अरब दुनिया की समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में शामिल है।

द बहमास

द बहमास भी पूरी तरह से टैक्स फ्री देश है। इस देश का टूरिज्म सेक्टर काफी मजबूत है, इसी कारण से यहां लोगों से डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता है।

ब्रुनेई

साउथ ईस्ट एशिया मौजूद ब्रुनेई इस्लामिक किंगडम भी टैक्स फ्री देश हैं। यहां के इनकम का मुख्य सोर्स तेल भंडार है। इस वजह से यहां लोगों से कोई व्यक्तिगत टैक्स नहीं लिया जाता है।

ओमान

ओमान में भी लोगों से कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जाता है। ऑयल और गैस सेक्टर मजबूत रहने के कारण यहां नागरिक को इनकम टैक्स से राहत है।