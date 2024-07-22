Budget 2024 में चिकित्सा रोबोटिक्स को प्राथमिकता देने की उम्मीद

"जैसा कि हम आगामी बजट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चिकित्सा क्षेत्र में रोबोटिक्स की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानना महत्वपूर्ण है। उन्नत रोबोटिक तकनीकों में निवेश करने से न केवल सर्जरी में सटीकता और परिणाम बढ़ते हैं, बल्कि रोगियों के ठीक होने का समय भी काफी कम हो जाता है। स्वास्थ्य सेवा में रोबोटिक समाधानों को विकसित करने और एकीकृत करने की दिशा में एक केंद्रित आवंटन से दीर्घकालिक बचत और देखभाल की बेहतर गुणवत्ता हो सकती है"।

Dr.Miten R Sheth, Director & Chief Surgeon, Advanced Orthopaedics

चिकित्सा रोबोटिक्स में नवाचार और सुलभता

"हम अनुमान लगाते हैं कि बजट चिकित्सा रोबोटिक्स में नवाचार और सुलभता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा, जिससे अंततः चिकित्सकों और रोगियों दोनों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शोध पहलों के लिए समर्थन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि स्वास्थ्य सेवा पेशेवर इन प्रगति का लाभ उठाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस हों। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर, हम एक अधिक कुशल और प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं जो पूरे देश में रोगियों को लाभान्वित करती है।"