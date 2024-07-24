Budget 2024: LTCG में बदलाव से REITs और INVITs के निवेशकों को मिलेगा बड़ा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 23 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका सीधा असर निवेशकों पर पड़ेगा। विशेष रूप से, लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) में बदलाव से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (INVITs) के निवेशकों को बड़ा फायदा होगा।

advertisement

LTCG में बदलाव का महत्व

बजट 2024 में LTCG टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है, जिससे निवेशकों को दीर्घकालिक निवेश पर अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब REITs और INVITs के निवेशकों को भी LTCG का लाभ उठाने के लिए केवल 1 साल का होल्डिंग पीरियड पूरा करना होगा, जो पहले 3 साल था। यह बदलाव इन नए एसेट क्लास के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, जिससे इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की संभावना है।

Also Read: बाजार के जानकारों की क्या है बजट पर प्रतिक्रिया?

निवेशकों के लिए नए अवसर

REITs और INVITs में निवेश करने वाले लोग अब 1 साल की होल्डिंग अवधि के बाद LTCG टैक्स के तहत लाभ उठा सकेंगे। इससे निवेशकों को अपनी संपत्तियों को जल्दी बेचने और लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें टैक्स के बोझ से कम चिंतित होना पड़ेगा।

रियल एस्टेट निवेशकों पर प्रभाव

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि LTCG में कमी से रियल एस्टेट निवेशकों को बड़ा लाभ होगा। पहले, LTCG पर 20% टैक्स और इंडेक्सेशन लाभ की कमी के कारण निवेशकों को अधिक टैक्स देना पड़ता था। अब, टैक्स दर को घटाकर 12.5% करने से निवेशकों को अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है।

इंडेक्सेशन लाभ का हटना

हालांकि, इस बदलाव के साथ इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया गया है, जिससे कुछ निवेशकों को चिंता हो सकती है। इंडेक्सेशन लाभ का मतलब था कि निवेशक अपनी संपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ को महंगाई के अनुसार समायोजित कर सकते थे। अब, बिना इंडेक्सेशन के, निवेशकों को अपने लाभ पर अधिक टैक्स देना पड़ सकता है।

टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि

बजट में LTCG पर छूट की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.25 लाख कर दिया गया है। इसका मतलब है कि यदि किसी निवेशक ने एक वित्तीय वर्ष में LTCG के तहत लाभ कमाया है और वह ₹1.25 लाख से कम है, तो उसे टैक्स नहीं देना होगा। यह छोटे निवेशकों के लिए एक राहत है, क्योंकि इससे उन्हें टैक्स के बोझ से बचने का अवसर मिलेगा।

advertisement

निवेशकों की प्रतिक्रिया

बजट 2024 के इन बदलावों पर निवेशकों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। कुछ निवेशकों ने LTCG में कमी का स्वागत किया है, जबकि अन्य ने इंडेक्सेशन लाभ के हटने पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि टैक्स दरों में कमी से बाजार में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

बजट 2024 में LTCG में बदलाव से REITs और INVITs में निवेश करने वाले निवेशकों को बड़ा लाभ होगा। टैक्स दरों में कमी और होल्डिंग अवधि में बदलाव से इन नए एसेट क्लास में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, इंडेक्सेशन लाभ के हटने से कुछ निवेशकों को चिंता हो सकती है, लेकिन टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि से छोटे निवेशकों को राहत मिलेगी।

इस प्रकार, यह बजट निवेशकों के लिए कई नए अवसर लेकर आया है, जो दीर्घकालिक निवेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निवेशकों को अब अपने निवेश के निर्णय लेते समय इन बदलावों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी निवेश रणनीतियों को अनुकूलित करना चाहिए।