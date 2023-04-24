देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti ने Fronx को लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि Maruti Suzuki ने अपनी नई SUV Fronx की झलक Auto Expo में दिखाई थी। आइये जानते हैं कि मारुति की इस कार में क्या है खास? साथ ही जानिए इसकी कीमत से लेकर किन ब्रांड के साथ है इसका कंपिटिशन?

Maruti Fronx SUV

ग्राहक मारुति सुजुकी की प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा के जरिए महज 11,000 रुपये में फ्रॉन्क्स को बुक करा सकते हैं। अभी तक कंपनी को 20 हजार से ज्यादा बुकिंग मिल चुकी है। इसकी कीमत पर नजर डालें तो इसका शुरुआती प्राइस 7 लाख 46 हजार रुपये तय किया गया है, ये कीमत कार के Basic Variant की है। वहीं, Top Variant की बात करें तो ग्राहक इसे 13 लाख 13 हजार रुपये खर्च करके खरीद सकेंगे। ये दोनों कीमतें इस कार के Ex-Showroom Price है। कंपनी ने इस मॉडल में 5 वेरिएंट्स उतारे हैं, जिसमें Sigma, Delta, Delta Plus, Zeta और Alpha

अगर इसके इंजन पर नजर डालें तो यहां दो इंजन ऑप्शन हैं। इसमें 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन (Naturally Aspirated Engine) और 1.0 लीटर बूस्टर जेट इंजन शामिल है। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 90bhp की पावर और 113Nm पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन 100bhp की पावर और 147.6 Nm पीक टार्क जनरेट करता है। वहीं माइलेज की बात करें तो कंपनी 22.89kmpl का दावा करती है।

इस फीचर्स को देखें तो फ्रॉन्क्स में कूप जैसी रूफलाइन है। इसके काफी डिजाइन एलिमेंट्स Grand Vitara से लिए गए हैं। इसमें 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी, 360 डिग्री व्यू कैमरा और सराउंड साउंड सिस्टम है। सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है और इसी के चलते 6 एयरबैग और हिल-होल्ड असिस्ट के साथ ब्रेक असिस्ट जैसे कई काम के फीचर्स देखने को मिलेंगे।

अब ये भी जान लीजिए कि किन गाड़ियों हैं फ्रॉन्क्स का मुकाबला? तो मारुति की इस कार की टक्कर हुंडई की वेन्यू, टाटा मोटर्स की नेक्सन और किआ की सोनेट जैसी कारों से है। ये गाड़ियां पहले ही मार्केट में अपना कब्जा जमा चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि फ्रॉन्क्स कैसे कंज्यूमर के बीच अपनी जगह बनाती है।