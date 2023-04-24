Maruti Suzuki: मारुति सुजुकी ने 7,000 से अधिक Baleno कारों को रिकॉल किया
Maruti Suzuki ने 7,213 Baleno के रिकॉल करने का आदेश दिया है। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी ने घोषणा की है कि रिकॉल ब्रेक सिस्टम के एक हिस्से जिसे वैक्यूम पंप कहा जाता है, खराबी के कारण ये रिकॉल किया जा रहा है।
ये वाहन 27 अक्टूबर, 2016 और 1 नवंबर, 2019 के बीच निर्मित किए गए हैं। मारुति सुजुकी के अधिकृत डीलर वर्कशॉप प्रभावित वाहन मालिकों से संपर्क कर खराब पुर्जों को मुफ्त में बदलने की व्यवस्था करेंगे। कंपनी ने ग्राहकों को आश्वासन दिया है कि रिकॉल एहतियाती है और अब तक कोई दुर्घटना या चोट की सूचना नहीं है।
वैक्यूम पंप क्या है और खराब पंप राइडर को कैसे प्रभावित कर सकता है?
वैक्यूम पंप एक कार का ब्रेक सिस्टम कंपोनेंट है जो ब्रेक बूस्टर को शक्ति देने के लिए आवश्यक वैक्यूम बनाता है। ब्रेक बूस्टर एक ऐसा उपकरण है जो ब्रेक पैडल पर लगाए गए बल को बढ़ाता है, जिससे वाहन को धीमा करना या रोकना आसान हो जाता है।
जब ब्रेक पेडल दबाया जाता है
वैक्यूम पंप ब्रेक बूस्टर से हवा को चूसता है, जो एक वैक्यूम बनाता है , जो ब्रेक पेडल पर लागू बल ( Force) को और बढ़ाता है। यह ड्राइवर को कम प्रयास के साथ ब्रेक लगाने में मदद करता है।
इससे पहले जनवरी में, मारुति सुजुकी ने खराब एयरबैग कंट्रोलर को बदलने के लिए Alto K-10, E-Spressso, Eco, Breeza, Baleno और Grand Vitara सहित विभिन्न मॉडलों की 17,362 इकाइयों को वापस बुलाया था।