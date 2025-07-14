अब सड़कों पर दिखेगी स्टाइल और स्मार्टनेस का तड़का, लॉन्च हुई Yamaha की नई FZ-X Hybrid बाइक

अगर आप बाइक लेने की सोच रहे हैं और कुछ नया, स्टाइलिश और फीचर्स से भरपूर चाहिए तो Yamaha की नई FZ-X Hybrid आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। कंपनी ने इस बाइक को नई टेक्नोलॉजी और धांसू लुक के साथ लॉन्च किया है।

इस बाइक में Yamaha ने Hybrid इंजन लगाया है, जो न सिर्फ आरामदायक राइड देता है बल्कि पेट्रोल की भी सेविंग करता है। इसमें Smart Motor Generator और Stop & Start सिस्टम दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बाइक ट्रैफिक में रुकती है तो इंजन खुद ही बंद हो जाता है। इससे माइलेज बढ़ता है और फ्यूल की सेविंग होती है।

फोन से कनेक्ट होगी बाइक

इस बाइक में अब नया 4.2 इंच का कलर डिस्प्ले दिया गया है। कस्टमर इसे अपने फोन से Yamaha Y-Connect ऐप के जरिए जोड़ सकते हैं। खास बात ये है कि इसमें Google Maps का Turn-by-Turn नेविगेशन भी आता है जो रास्ता दिखाता है। इसके अलावा बाइक की स्क्रीन पर ही मोड़ और सड़कों के नाम भी दिखेंगे जिससे रास्ता भूलने का डर नहीं रहेगा।

कितनी है कीमत? (Yamaha FZ-X Hybrid Price)

Hybrid वर्जन की कीमत ₹1,49,990 है। अगर आप नॉर्मल यानी नॉन-हाइब्रिड मॉडल चाहते हैं तो उसकी कीमत ₹1,29,990 है। ये मॉडल दो रंगों Dark Matte Blue और Metallic Black में आता है।

परफॉर्मेंस और ताकत कैसी है?

बाइक में 149cc का इंजन है, जो 12.4PS की पावर और 13.3Nm का टॉर्क देता है। इसके साथ ही इसमें Traction Control System और ABS ब्रेक भी मिलता है, जो राइड को और सेफ बनाता है।

FZ-X का डिजाइन थोड़ा रेट्रो और थोड़ा मॉडर्न है। इसमें मजबूत मेटल बॉडी, नई सीट डिजाइन और टैंक पर Yamaha का चमकता लोगो है। आगे टेलिस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया गया है।