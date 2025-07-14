scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार15 रुपये वाले शेयर पर बनाए रखें नजर, कंपनी ने साइन किया MOU; स्टॉक दे चुका 400% रिटर्न

15 रुपये वाले शेयर पर बनाए रखें नजर, कंपनी ने साइन किया MOU; स्टॉक दे चुका 400% रिटर्न

Bartronics India के शेयर निवेशकों के रडार में आ गया है। कंपनी ने बताया कि उसने Ampivo के साथ MOU साइन किया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 14, 2025 15:04 IST
share
share

Bartronics India Limited के शेयर एक बार फिर निवेशकों के रडार पर हैं। आज कंपनी के शेयर 14 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा है। कंपनी ने ट्रेडिंग सेशन के बीच बड़ी अपडेट दी, जिसके बाद स्टॉक ने हल्की रफ्तार पकड़ी। 

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने  Ampivo Smart Technologies Private Limited के साथ एक बड़ा समझौता (MoU) किया है।

advertisement

साझेदारी का असर Bartronics के बिजनेस पर

Bartronics India पहले से ही टेक्नोलॉजी और डिजिटल सॉल्यूशंस में काम कर रही है। अब Ampivo जैसे टेक्नोलॉजी-फोकस्ड स्टार्टअप के साथ साझेदारी से कंपनी अपने आईटी सिस्टम्स, सर्विस डिलीवरी और डेटा एनालिटिक्स (IT Infrastructure, Data Analytics) में सुधार कर सकती है।

कंपनी की प्लानिंग है कि वह ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में डिजिटल फाइनेंस, हेल्थकेयर और एजुकेशन जैसी सर्विस देना शुरू करें। इससे कंपनी की ग्रोथ की रफ्तार तेज हो सकती है और इसका सीधा असर इसके शेयर पर पड़ सकता है।

कंपनी के मुताबिक, Bartronics के पास पहले से ही Ampivo में 6.37% हिस्सेदारी है। हालांकि कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न या बोर्ड में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

क्या कहता है टेक्निकल चार्ट?

Bartronics India का शेयर पिछले कुछ समय से एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब इस MoU की वजह से इसमें ब्रेकआउट (technical breakout) देखने को मिल सकता है। अगर वॉल्यूम के साथ प्राइस मूवमेंट आता है, तो शॉर्ट टर्म में 10–15% की तेजी भी देखी जा सकती है।

शेयर की परफॉर्मेंस 

पिछले एक महीने में स्टॉक की परफॉर्मेंस फ्लैट रही है। सालभर में शेयर में 32 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, लॉन्ग टर्म में शेयर ने अच्छा रिटर्न दिया है। तीन साल में शेयर में 237 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 408 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 14, 2025