Autonomous Driving Technology के साथ आएगी Xiaomi SU7, क्या है इसकी खासियत !

Xiaomi ने 28 दिसंबर अपनी पहली Electric Car को अनवील कर दिया है। ये इलेक्ट्रिक कूप Sedan SU7 Autonomous Driving Technology के साथ आएगी, जो Xiaomi के HyperOS पर काम करेगी। कंपनी का दावा है कि ये कार एक बार फुल चार्ज करने पर 800 किलोमीटर तक की रेंज देगी। इसके अलावा कार में सेंट्रल कंट्रोल डिस्प्ले, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और बी-पिलर कैमरे से फेस-रिकग्निशन अनलॉकिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। शाओमी ने चीन के बीजिंग में हुए टेक्नोलॉजी लॉन्च इवेंट 'स्ट्राइड' में इलेक्ट्रिक सेडान SU7 को पेश किया। कंपनी कार को 2024 की शुरुआत में ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च करेगी। ये कार भारत में एंट्री करेगी या नहीं, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इवेंट में शाओमी के फाउंडर और सीईओ Lei Jun ने कहा, 'अगले 15 से 20 साल में कड़ी मेहनत करके, हम दुनिया के टॉप 5 वाहन निर्माताओं में से एक बन जाएंगे, जो चीन के ओवरऑल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे।' उन्होंने आगे कहा कि अपकमिंग SU7 'पोर्श और टेस्ला की तुलना में एक ड्रीम कार है।'इस ऑल-इलेक्ट्रिक सेडान की मैन्युफैक्चरिंग बीजिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BAIC) करेगी। कार तीन वैरिएंट- SU7, SU7 प्रो और SU7 मैक्स में आएगी। शाओमी ने इवेंट के दौरान कीमत की घोषणा नहीं की है। ग्लोबल मार्केट में इसका मुकाबला पोर्शे 911, BMW i4, BYD सील और टेस्ला मॉडल 3 जैसी कारों से होगा। शाओमी SU7 का फ्रंट डिजाइन नई मैकलेरेंस से इंस्पायर्ड है। हेडलाइट्स मैकलेरेंस 750S के पतले एडिशन की तरह दिखते हैं। ईवी सेडान के रियर में स्लिम रैप अराउंड टेल-लाइट्स हैं और दोनों को जोड़ने वाली एक लाइट बार भी है। हायर वैरिएंट में एक्टिव रियर विंग दिया जा सकता है। SU7 में 245/45 R19 और 245/40 R20 टायर के साथ 19 और 20 इंच अलॉय व्हील का ऑप्शन मिलेंगे। SU7 में तीन कलर- एक्वा ब्लू, मिनरल ग्रे और वर्डेंट ग्रीन का ऑप्शन मिलेगा।

शाओमी SU7 पोर्शे टायकन से थोड़ी लंबी है और इसकी लेंथ 4997mm, विड्थ 1963mm, हाइट 1455 mm और व्हीलबेस 3000 mm है। कार में 105 लीटर का बड़ा फ्रंक और 517 लीटर का बूट स्पेस है। शाओमी SU7 को दो पावरट्रेन ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसके SU7 वैरिएंट में रियर-व्हील-ड्राइव के साथ एक 220 किलोवाट की V6 मोटर दी गई है। ये मोटर 299 ps की मैक्सिमम पावर और 400Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती है। कंपनी का दावा है कि इस मोटर के साथ कार 0 से 100kmph की स्पीड सिर्फ 5.28 सेकेंड में हासिल कर सकती है और टॉप स्पीड 210 kmph होगी। दूसरे ऑप्शन में ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ 495 किलोवाट का V6s डुअल-मोटर सेटअप मिलेगा। ये सेटअप ऑल-व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आएगा, जो 673 ps की मैक्सिमम पावर और और 838 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इस सेटअप के साथ कार 0 से 100kmph की स्पीड सिर्फ 2.78 सेकेंड में हासिल कर सकती है और टॉप स्पीड 265 kmph होगी। कार में टॉप लेवल ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इसमें 4 पिस्टन कैलिपर्स, बोश DPB ब्रेक कंट्रोलर और बोश ESP10.0 स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम शामिल है। ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करें तो SU7 का लोअर वैरिएंट 100 से 0 kmph की स्पीड पर आने में 35.5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। वहीं, SU7 मैक्स 100 से 0 kmph की स्पीड पर आने में 33.5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। SU7 में दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे। इसमें एंट्री-लेवल वैरिएंट के लिए 73.6kWh का लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी मिलेगा, जिसे फुल चार्ज करने पर 668 km की रेंज का दावा किया गया है।

टॉप वैरिएंट में 101kWh का बड़ा CATL सेल टू बॉडी (CTB) बैटरी पैक मिलेगा, जिसे फुल चार्ज करने पर 800 km की रेंज का दावा किया गया है। शाओमी बाद में बड़े 150kWh बैटरी पैक के साथ SU7 का एक नया V8 वैरिएंट भी पेश करेगा। चार्जिंग की बात करें दोनों वैरिएंट में 800 वोल्ट का हाइपर चार्जर दिया जाएगा। शाओमी का दावा है कि इस चार्जर से 5 मिनिट की चार्जिंग में 220 km और 15 मिनिट के चार्जिंग में 510 km तक की रेंज मिलेगी। SU7 के इंटीरियर में दो थीम इंटीरियर मिलेंगे। वहीं, डेशबोर्ड पर 3k रिजॉल्यूशन वाली 16.1 इंच की सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन और रियर पैसेंजर के लिए 7.1 इंच के दो छोटे-छोटे LCD दिए गए हैं। कार शाओमी के हाइपर OS क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8295 से लैस है, जो एक इन-हाउस डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम है। शाओमी कार में कनेक्टिविटी फीचर के लिए दिए गए हाइपर OS ऑपरेटिंग सिस्टम को अब अपने दूसरे डिवाइस में MIUI की जगह इस्तेमाल करेगी। लेई जून ने बताया कि SU7 में स्मार्टफोन या टैबलेट को मिरर किया जा सकेगा। इसके अलावा Mi होम डिवाइस जैसे- कैमरा, रोबोट वेक्यूम क्लीनर,.. आदि को आसानी से SU7 EV के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। कार का ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम 'शाओमी पायलेट' 508 TOP कंप्यूटिंग पावर के साथ 'एनवीडिया ओरिन-एक्स चिप' से ऑपरेट होता है। इस सिस्टम को लिडार (LiDAR) 3mm का वेव रडार, 11 HD कैमरे और 12 अल्ट्रासोनिक रडार से इनपुट मिलते हैं। लिडार-ऐसा उपकरण जो आसपास की वस्तुओं की दूरी मापने और लाइट डिटेक्शन का काम करता है। ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम में हाईवे ड्राइविंग और सेल्फ-पार्किंग शामिल हैं। इसके अलावा कार समन का फीचर भी दिया गया, जिससे पार्किंग में खड़ी कार यूजर अपने पास बुला सकता है। सिटी ड्राइविंग 2024 के अंत तक चीन के 100 से अधिक शहरों में अवेलेबल होगी। कंपनी के पाइपलाइन में 4 और मॉडल हैं, इनमें 2025 में लॉन्च होने वाली एक SUV भी शामिल है। शाओमी ने 2022 में अपने EV डिवीजन, शाओमी ऑटोमोबाइल में 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की घोषणा की थी।