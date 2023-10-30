भारत के EV Market में Vinfast की हो सकती है जबरदस्त एंट्री

Vietnam की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी Vinfast भारत के EV मार्केट में एंट्री लेने की योजना बना रही है। इसके लिए कंपनी Tamil Nadu में दो स्थानों की समीक्षा कर चुकी है, जहां वह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए जमीन खरीदना चाहती है। एक रिपोर्ट में इसके बारे में जानकारी दी है। विनफास्ट तमिलनाडु के साथ ही Gujarat में भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने लिए उत्सुक है। गुजरात में कंपनी को एक बंदरगाह की आवश्यकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, विनफास्ट ने 2026 तक भारत में वाहनों की असेंबलिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनी 200 मिलियन डॉलर (करीब 1668 करोड़) इन्वेस्ट करेगी। विनफास्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल CEO 'ले थी थू थ्वे' ने 5 अक्टूबर को कहा था,'हमें उम्मीद है कि हम इंडोनेशिया और भारत में EV की मांग में आई बढ़ोत्तरी में शामिल होंगे, जहां अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पहुंच बहुत कम है। 2017 में स्थापित हुई विनफास्ट ने हाल ही में कहा कि 2024 से शुरू होने वाले डेवलपमेंट के अगले फेज में हम डीलरशिप नेटवर्क डेवलप करने की योजना बना रहा है, जिसमें भारत सहित अन्य देश शामिल हैं। अगस्त में नैस्डैक पर लिस्ट होने के बाद विनफास्ट अस्थायी रूप से दुनिया की तीसरी सबसे वैल्युएबल कंपनी बन गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, विनफास्ट एलन मस्क की EV कंपनी टेस्ला को टक्कर देना चाहती है।