scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटोकेंद्रीय मंत्री Piyush Goyal का बड़ा दावा, भारत से ₹15.76 हजार करोड़ के ऑटो पार्ट्स खरीदेगी Tesla

केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal का बड़ा दावा, भारत से ₹15.76 हजार करोड़ के ऑटो पार्ट्स खरीदेगी Tesla

3 महीने पहले जून में एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी से न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी। PM मोदी से मुलाकात के बाद टेस्ला के भारत आने की टाइमलाइन के बारे में पूछे जाने पर मस्क ने कहा था, मुझे विश्वास है कि टेस्ला जल्द भारत में होगी। मस्क अगले 2024 में भारत भी आने वाले हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 14, 2023 10:36 IST
केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal का बड़ा दावा, भारत से ₹15.76 हजार करोड़ के ऑटो पार्ट्स खरीदेगी Tesla
केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal का बड़ा दावा, भारत से ₹15.76 हजार करोड़ के ऑटो पार्ट्स खरीदेगी Tesla

Elon Musk की अगुवाही वाली EV कंपनी Tesla ने इस साल भारत से करीब ₹14.10 हजार करोड़ से ₹15.76 हजार करोड़ के ऑटो पार्ट्स खरीदने का लक्ष्य रखा है। इस बात की जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री Piyush Goyal ने 63वें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एनुअल सेशन को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि टेस्ला पहले ही भारत से करीब 8.29 हजार करोड़ के पार्ट्स खरीद चुकी है। मेरे पास उन कंपनियों की एक लिस्ट है जिन्होंने टेस्ला को आपूर्ति की। पिछले साल के मुकाबले इस साल टेस्ला अपने इंपोर्ट को डबल करने जा रही है। गोयल ने कहा कि 2030 तक कस्टमर्स के लिए EV खरीदने के लिए एक बाइंडिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा। टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना चाहती है।

advertisement

Also Read: RBI का बड़ा फैसला, होम लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर बैंकों को लौटाने पड़ेंगे रजिस्ट्री पेपर

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला के अधिकारियों की 17 मई को भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने की इच्छा जताई थी। अधिकारियों ने टेस्ला टीम से कहा था कि सरकार डोमेस्टिक वेंडर बेस स्टेब्लिश करने के लिए समय देने को तैयार है, लेकिन टेस्ला को इसके लिए एक कंफर्म टाइम स्लॉट बताना होगा।

टेस्ला पहले ही भारत से करीब 8.29 हजार करोड़ के पार्ट्स खरीद चुकी है
टेस्ला पहले ही भारत से करीब 8.29 हजार करोड़ के पार्ट्स खरीद चुकी है

पिछले साल टेस्ला ने भारत आने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब कंपनी और सरकार के बीच बात नहीं बन पाई थी। टेस्ला ने सरकार से पूरी तरह से असेंबल गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी। कंपनी चाहती थी कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ या कम करने का कोई भी इरादा नहीं है। 3 महीने पहले जून में एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी से न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी। PM मोदी से मुलाकात के बाद टेस्ला के भारत आने की टाइमलाइन के बारे में पूछे जाने पर मस्क ने कहा था, मुझे विश्वास है कि टेस्ला जल्द भारत में होगी। मस्क अगले  2024 में भारत भी आने वाले हैं।

Also Read: GQG ने IDFC Bank में किया बड़ा निवेश, खरीदे 5.07 करोड़ शेयर

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Sep 14, 2023