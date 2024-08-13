TVS Apache RTR 125: Apache RTR 125, 60 KMPL माइलेज और बेहतरीन फीचर्स के साथ

TVS ने अपनी चर्चित Apache सीरीज़ में एक नया मॉडल जोड़ने की तैयारी की है—Apache RTR 125। यह बाइक 2024 में लॉन्च होगी और खास तौर पर उन राइडर्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का सही मेल चाहते हैं।

Apache RTR 125 डेट

Apache RTR 125 2024 में भारतीय बाजार में होगा। बाइक प्रेमियों के बीच इसकी लॉन्च डेट के लिए उत्साह बढ़ रहा है, और इसके फीचर्स और कीमत पर चर्चा जारी है।

ऑन-रोड कीमत और इंजनर परफॉर्मेंस

इसकी अनुमानित ऑन-रोड कीमत ₹1.30 लाख रुपये हो सकती है। इस मूल्य में सभी टैक्स और चार्ज शामिल हैं। इस सेगमेंट में यह बाइक अपने फीचर्स के कारण एक आकर्षक विकल्प हो सकती है। TVS Apache RTR 125 में 125cc का पावरफुल इंजन होगा, जो 12 BHP पावर और 11.5 NM टॉर्क जनरेट करेगा। 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ, यह इंजन शहर और हाईवे दोनों पर उत्कृष्ट परफॉर्मेंस प्रदान करेगा।

बाइक का माइलेज

इस बाइक का माइलेज लगभग 60 KMPL होने का अनुमान है, जो इसे लंबे सफर के लिए एक प्रभावशाली विकल्प बनाता है और फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ावा देता है।

Apache RTR 125 फीचर्स

Apache RTR 125 में कई आधुनिक फीचर्स शामिल होंगे, जैसे USB चार्जिंग पॉइंट, पूरा LED लाइट सेटअप, GPS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और टर्न बाय टर्न नेविगेशन। इसके अलावा, बाइक में एक फुली डिजिटल मीटर कंसोल और तीन राइडिंग मोड्स भी उपलब्ध होंगे, जो इसकी उपयोगिता को बढ़ाते हैं।