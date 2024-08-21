Ola के स्कूटर खरीदकर परेशान हो गया ये शख्स, वायरल हो रहा है वीडियो
युवक सागर ने ओला कंपनी को सबक सिखाने के लिए अपने घर से स्कूटी को ठेले पर रखा और उस पर फूल माला, गुलाल लगाकर शो रूम तक शव यात्रा निकाली। सागर ने स्कूटी के साथ एक स्पीकर रखा और खुद माइक पर लोगों से अपील करता रहा कि सुबह-शाम खा लेना केला, लेकिन भूलकर भी ना लेना ओला।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में सोशल मीडिया में एक Ola Scooter की शव यात्रा का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो भिलाई का है। युवक सागर सिंह अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर से इस कदर परेशान हुआ कि उसने स्कूटी को ठेले में रखकर उसकी शव यात्रा निकाल दी। इतना ही नहीं युवक ने इसके लिए लाउडस्पीकर भी लगाया और पीछे-पीछे स्वयं माइक लेकर लोगों से अपील करता रहा कि कभी भूलकर भी ओला की स्कूटी न खरीदें। इस पूरे वाकया को राहगीरों ने अपने मोबाइल फोन पर कैद कर लिया जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है।
इलेक्ट्रिक ओला स्कूटी
सागर सिंह ने बताया कि एक साल पहले एक लाख पचास हजार रुपये की इलेक्ट्रिक ओला स्कूटी उन्होंने खरीदी थी। इसका उन्होंने फाइनेंस भी करवाया था। बैंक इंटरेस्ट मिलाकर यह स्कूटी उन्होंने एक लाख 85 हजार रुपये में खरीदी। लेकिन उन्हें उस बात का अंदाजा नहीं था कि यह स्कूटी उनके साथ लिए मुसीबत बन जाएगी। क्योंकि स्कूटी के बार-बार सर्विसिंग के कारण पिछले एक साल से सागर सिंह टेंशन से गुजर रहे हैं, उनका कहना है कि स्कूटी खरीदने के कुछ महीने तक तो सब ठीक रहा, लेकिन तीन-चार महीने बाद स्कूटी खराब होने लगी। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया, तब उन्होंने खराब सर्विसिंग से परेशान होकर उसकी शव यात्रा निकाल दी। इस वीडियो के वायरल होते ही सागर को कंपनी से फोन आया और स्कूटी बनाकर दी गई लेकिन कुछ दिन बाद स्कूटी फिर खराब हो गई।
सर्विस सेंटर
सागर का कहना है कि वो जब भी स्कूटी को सर्विस सेंटर लेकर जाते थे तो खराबी ठीक करने में 15-20 दिन का समय लिया जाता था। हर बार पार्ट्स ना होने की बात कहकर उन्हें लौटा दिया जाता था। वहीं कुछ दिन पहले उनकी स्कूटी के अचानक चारों इंडीकेटर जलने लगे और स्कूटी रामनगर के पास अचानक बंद हो गई। काफी मशक्कत के बाद भी जब स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई तो उसे धक्का मारकर घर तक लाना पड़ा।
सुबह-शाम खा लेना केला, लेकिन भूलकर भी ना लेना ओला
