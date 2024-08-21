कैसी है नई नई कॉम्पैक्ट एसयूवी Skoda Kylaq?

स्कोडा ने आधिकारिक तौर पर अपनी आगामी कॉम्पैक्ट एसयूवी के नाम का ऐलान कर दिया है। इसका नया नाम है स्कोडा काइलैक। नई गाड़ी मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट जैसी ब्रैंड्स को टक्कर देगी।

"काइलाक" नाम स्कोडा की अपनी एसयूवी के नामकरण परंपरा के अनुरूप है, जो आम तौर पर "क्यू" में समाप्त होती है। इस लाइनअप में अन्य मॉडल में कोडियाक, कारोक और कुशाक शामिल हैं।

कार में एडवांस्ड सेफ्टी फ़ीचर और 360-डिग्री पार्किंग कैमरा जैसी लेटेस्ट इन-कार तकनीक मिलने की उम्मीद है। SUV को शहरी ड्राइविंग और लॉन्ग ड्राइव को देखते हुए कई फीचर दिए गए हैं।

पावरट्रेन के मामले में, स्कोडा उसी 1.0-लीटर टर्बो-चार्ज्ड पेट्रोल इंजन का विकल्प चुन सकती है। कार के अगले साल की शुरुआत में, मार्च के महीने में लॉन्च होने की उम्मीद है।